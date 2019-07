Besuch in der Antarktis. Eine Expeditionskreuzfahrt zwischen Staunen, Sturm und strengen Auflagen.

Am Anfang waren die Pinguine. Mit stoischem Gleichmut drehten und reckten sie ihre goldgelb geschmückten Köpfe, in Grüppchen zu vieren, einzeln oder in größeren Ansammlungen, um die rotgejackten Menschen in ihren Gummistiefeln zu begutachten, die hier in Salisbury Plain auf ...