Die Stille als Chance

Venedig ohne Karneval. Eindrücke und Gedanken einer Wahlvenezianerin über neue Blicke auf eine alte Stadt.

Wenn ich sage, dass ich in Venedig lebe, ernte ich entweder Begeisterung. Oder Mitleid. Die einen sagen: Ah, Sie haben sich in Venedig verliebt. Und wenn ich dann störrisch sage, dass ich mich nicht in Venedig, sondern in einen Venezianer verliebt habe, mir Venedig praktisch zugestoßen ist, belächelt man mich, weil es ja schließlich schlimmere Dinge gibt als einen Zusammenprall mit der schönsten Stadt der Welt. Die anderen bedauern mich: Ach, wie halten Sie das aus, mit den Touristen?

...