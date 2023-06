E-Mobil auf Zeit

Mehr Buchungen von Elektro- oder Hybridautos. Nachhaltig urlauben - das betrifft auch die Mobilität. Die Zahl der E-Autos und Ladestationen nimmt zu.

Wer am Urlaubsort mobil bleiben möchte, besonders wenn das Domizil ein wenig abseits liegt, greift gerne auf einen Mietwagen zurück. Aber, so zeigt die Tendenz, immer öfter soll es nicht irgendein Auto sein, sondern am besten eines mit Elektroantrieb. Zwar macht die Anzahl der Mietwagentage von Elektro- und Hybridautos weltweit nicht einmal ein Prozent der gesamten Buchungen aus, doch der Anteil ist innerhalb der letzten drei Jahre deutlich gestiegen. Eine aktuelle Statistik der Mietwagen-Buchungsplattform billiger-mietwagen.de und des Ferienhausportals Holidu - mit rund 15 Millionen Unterkünften weltweit - zeigt nach gemeinsamen Untersuchungen zu E- und Hybridauto-Buchungen und passenden Lademöglichkeiten an Ferienhäusern und Fincas, dass auch bei den Unterkünften eine Verbesserung des Angebots zu erkennen ist: Während im letzten Jahr nur durchschnittlich 0,3 Prozent der Ferienunterkünfte eine Lademöglichkeit angeboten haben, sind es 2023 rund 4,5 Prozent.

Passend zur Entwicklung bei den fahrbaren Untersätzen: Die Zahl der Buchungstage von elektrischen Mietwagen hat sich mit einem Zuwachs von 435 Prozent seit 2019/ 2020 auf aktuell rund 30.000 mehr als verfünffacht. Dennoch: Ihr Anteil an allen Buchungen beträgt lediglich 0,73 Prozent.

Warum das so ist, erklärt das Unternehmen billiger-mietwagen.de damit, dass bei den Anbietern schlichtweg mehr Verbrenner zur Verfügung stehen. Und das mit dem

Tanken sei auch vertraut. Dort, wo das An-

gebot stimme, etwa in den USA, in Spanien und Deutschland, ge-

be es inzwischen zwar ein

beachtliches Angebot an

Automobilen mit E-An-

trieb. Jedoch zu höhe-

ren Tarifen als für

Benziner oder Die-

selfahrzeuge. Darü-

ber hinaus, so Un-

ternehmenssprecher Frieder Bechtel, hät-

ten viele Menschen

im Urlaub einfach

keine Lust, lange La-

dezeiten einzukalku-

lieren oder Ladesta-

tionen zu suchen.

Wie oft in Umwelt-

fragen haben die

Skandinavier die grü-

ne Nase vorn, dicht gefolgt von den Franzosen. Norwegen ist weltweit das beliebteste Land für E- und Hybridmietwagen: 5,8 Prozent der gemieteten Fahrzeuge können elektrisch fahren. Dahinter folgen Schweden (5,4 Prozent) und Frankreich (3,5 Prozent). Auch Polen (1,9 Prozent), Spanien (1,2 Prozent) und Island (1,1 Prozent) schaffen es auf einen Anteil von über einem Prozent. Im Vergleich der 20 meistgebuchten Länder weist Deutschland mit einem Anteil von nur 0,6 Prozent dafür die größte Steigerung auf: Von 2019/2020 bis 2022/2023 hat sich der Anteil mehr als verhundertfacht.

Überraschung: Unter den 100 meistgebuchten Städten liegt Marseille mit 11,2 Prozent deutlich vorne. Mit Paris (7,8 Prozent), Oslo (7,1 Prozent), Stockholm (6,5 Prozent) und Bordeaux (6,5 Prozent) schaffen es neben den skandinavischen Hauptstädten damit zwei weitere französische Städte in die Top 5.

Bleibt die Sache mit dem Laden. Um nachhaltig mit Autos, die über einen elektrischen Antrieb verfügen, zu verreisen, müssen die entsprechenden Lademöglichkeiten zur Verfügung stehen. Im weltweiten Vergleich liegt der Anteil an Ferienunterkünften mit Lademöglichkeit bisher bei rund

4,5 Prozent. Wie bei den Mietwagen ist auch hier Norwegen Spitzenreiter. 13,3 Prozent der auf Holidu angebotenen Unterkünfte in Norwegen bieten eine entsprechende Ladestation an. Es folgen die Niederlande (12,8 Prozent), Slowenien (9,7 Prozent), Schweden (8,9 Prozent) und Österreich (8,4 Prozent).

Bei den Städten geht's wieder in den Norden - Billund (42 Prozent), Eindhoven (25 Prozent), Oslo (22 Prozent), Göteborg (21 Prozent) und Helsinki (19 Prozent). Bei klassischen Urlaubsdestinationen überrascht Mallorca, das mittlerweile gut 200 Ferienunterkünfte mit Lademöglichkeit direkt am Haus bietet.

Doch wie finden? Buchungsportale wie Holidu, aber auch booking.com und swoodoo.at behelfen sich mit einer Filteroption, die in den Suchergebnissen nur Unterkünfte mit Ladestation anzeigt.