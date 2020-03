Karneval in Rethymnon. Kreta ist eine aufmüpfige Insel. Und, so sind sich Kenner einig, am schönsten in der Nebensaison.

Pepi Birlaki ist immer noch enttäuscht. Spricht man sie als die für Kultur und Tourismus verantwortliche Vizebürgermeisterin auf den Karneval von Rethymnon an, kann sie ihren Frust nicht verbergen. "Unser Umzug ist der größte in Griechenland, die Karnevalsgesellschaften arbeiten den ...