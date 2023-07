Ein ungewöhnlicher Urlaubsort - aber herrlich zum Entspannen

Nordpfade in Niedersachsen. Naturgenuss für Wanderer, die nicht nur nach oben wollen.

"Hier kannst du stundenlang laufen und triffst niemanden", sagt Udo Fischer und nickt aufmunternd. Die Wanderung "dör't Moor" - "durchs Moor" auf Plattdeutsch, das im niedersächsischen Landkreis Rotenburg an der Wümme noch viel gesprochen wird - ist einer von 24 Rundwegen in dem Wandergebiet, das zwischen den Städten Hamburg und Bremen liegt. Und damit auch nicht weit weg von der Lüneburger Heide. "Unsere Nordpfade sind ideal für eine Entschleunigung in der Natur, zum Rauskommen und Runterkommen", so Fischer, passionierter Wanderer und Radfahrer sowie Projektbegleiter der Wanderwege "Nordpfade". Es ist auch wirklich fast ganz still, gelegentlich kommen einem ein paar Gleichgesinnte entgegen, mit Regenjacke und Kapuze geschützt. Es gibt kein schlechtes Wetter, nur unpassende Kleidung, heißt es, das gilt auch fürs Wandern.

Wer sich auf einen dieser Nordpfade begibt, legt keinen Wert auf Höhenmeter und bewegt sich in einer landwirtschaftlich geprägten Region mit kleinen Städten, Dörfern und gepflegten Bauernhöfen, Häusern aus Backstein und mit Reet-gedeckten Dächern, mit vielen Wiesen, Weiden und Wäldern. Flachland und wellige Gestlandschaften, Bäche, Flüsse und Moore wechseln einander ab, die höchsten Erhebungen messen gerade einmal 90 Meter. Die Wanderregion ist noch jung. Früher habe es kaum Angebote gegeben, maximal Urlaub am Bauernhof oder Radfahren. "Wir wurden belächelt, da wir keine Berge und Schlösser zu bieten haben. Es war viel Überzeugungsarbeit notwendig", erklärt Fischer. Seit 2014 wurde jedoch ein komplettes Wegemanagement nach den strengen Kriterien des Deutschen Wanderverbands eingeführt. Aber es war eben alles Neuland, und ganz besonders für die Bewohner der Region. "Die Leute mussten erst das Wandern lernen - sie kannten keine naturnahen Wege."

Mittlerweile kommen viele Gäste. Der Nordpfad "Dör't Moor", 2021 von den Lesern eines Wandermagazins sogar zu "Deutschlands schönstem Wanderweg" in der Kategorie "Tagestouren" gekürt, führt durch das 654 Hektar große Naturschutzgebiet "Großes und Weißes Moor". Hier lässt sich gut und gerne ein entspannter, schöner Tag verbringen. Gleich nach dem Startpunkt die erste Verlockung: der große Bullensee, bis zu 40 Meter tief. Er liegt noch außerhalb des geschützten Gebiets und ist zum Baden freigegeben, teilen müssen ihn die vorbeiwandernden Wasserratten, abgesehen von wenigen, hochmotivierten Schwimmern, nur mit Wasservögeln. Links und rechts des Weges erscheint die Natur wie eine verwunschene Welt aus Moor-, Heide- und Waldlandschaft. Weiche Grashügel, Baumstümpfe, die aus Wasserflächen ragen, Sümpfe und Gräben, Birken und Eichen, riesige Farne, Moose, Wurzeln und Flechten regen die Fantasie an. Infotafeln, Themenpavillons, ein Aussichtsturm, der den Blick über die Landschaft öffnet, geben wiederum ganz reale Auskunft über Flora und Fauna des Gebiets. Manchmal regnet es, gelegentlich auch in Strömen, ansonsten lassen sich da und dort ein Fuchs, ein Wildschwein oder ein Reh, ein Raubvogel oder eine Bekassine aus der Familie der Schnepfenvögel in der Umgebung ausmachen.

"Das Coole beim Wandern ist, dass es ganzjährig möglich ist", schwärmt Fischer. "Im Winter haben wir hier keine Schneemassen. Und ohne das Blätterwerk siehst du Dinge, die du im Sommer nicht siehst. Im April fängt's an, grün zu werden. Da hört man direkt die Knospen springen und die Blätter rauskommen, und da kannst du dich einfach hinlegen und das Naturerlebnis mitmachen." Wenn sich im Herbst die Blätter verfärben, sei das ein Traum. Und wenn Zehntausende Kraniche in die Moore zu ihren Schlafplätzen fliegen: Was für ein Naturspektakel!

Gasthaus oder Jausenstation sucht man im Moor vergebens. Wer will, kann aber im Vorfeld ein Picknick organisieren lassen. Unter dem Motto "Tischlein, deck' dich!" stellen Gastronomiebetriebe wie das Hotel Landhaus Wachtelhof feine regionale und nachhaltige Feinschmeckerpakete zusammen. Geschmaust wird gemütlich auf einem der Rastplätze mitten im Moor. Oder wenn man dann, etwa aufgrund von Regen, doch eine Abkürzung nimmt, im sicheren Hafen eines Gasthauses.

Die Wanderrouten haben die Region zusammenwachsen lassen, ein Umdenken im Tourismus bewirkt. "Wer ist denn früher schon im Flachland gewandert?", fragt Carola Klindworth, Chefin des Hotels Zur Kloster-Mühle. "Aber die Wege sind gut ausgebaut, es gibt viele interessante Routen, auch direkt bei uns vorbei. Die Kollegen arbeiten jetzt stark zusammen." So haben alle etwas davon. Und schließlich können ja auch beim Flachland-Wandern höhere Weihen angestrebt werden: Wer den Wanderpass mit allen 24 Nordpfaden und möglichen 358 Kilometern schafft, wird in die "Hall of Nordpfade" aufgenommen.



Infos:metropolregion.hamburg.de, www.nordwaerts.de, www.reiseland-niedersachsen.de