Ein kulinarischer Krimi aus Triest. Wenn außergewöhnliche Maßnahmen verlangt werden, hilft nichts so sehr, wie ein Blick in die Kindheit.

Calamari fritti - was für ein Wort! Quarantäne-Regressionsfood vom Feinsten. Gewiss biete ich Ihnen aus Triest kein Rezept wie Wiener Schnitzel an, doch in Zeiten des Verzichts braucht es trotzdem Versöhnliches oder Tröstendes. Regressionsfood wie Vanillepudding oder Grießnockerlsuppe, Palatschinken mit ...