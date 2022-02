Eine Reise ins musikalische Argentinien: Tanz, Bein!

Tango in Buenos Aires. Die Erben von Carlos Gardel sind in Argentiniens Hauptstadt allgegenwärtig.

"En cada tango se muere un argentino": In jedem Tango stirbt ein Argentinier, ist ein Scherz, der in Uruguay gern über die Nachbarn auf der anderen Seite des Río de la Plata in Buenos Aires gemacht wird. An diesen liebevollen Spott muss man unwillkürlich denken, als an einem Mittwochabend das Tangoorchester El Afronte in der Bar La Maldita zu seiner dramatischen Höchstform aufläuft. Etwa hundert Menschen lauschen den Rhythmen auf der in Diskolicht und Kunstnebel getauchten Bühne in dem etwas ...