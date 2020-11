Einfach zum Wegträumen: Die Fundstücke des Columbus

Reiseziele gegen den Corona-November-Blues, Teil 2: Die karibischen Kaimaninseln. Zu Besuch bei Schildkröten, Stachelrochen und Immobilienhaien.

An normalen Wintertagen gehen bis zu 10.000 Kreuzfahrt-Passagiere in George Town, der Hauptstadt der Kaimaninseln, an Land. Mit kleinen Fähren erreichen die zumeist US-amerikanischen Touristen die Insel und sorgen dort ab zehn Uhr vormittags für einen Verkehrskollaps. Souvenirshops werden gestürmt auf der Suche nach Kühlschrankmagneten, T-Shirts, Kristallfiguren von Swarovski und Briefmarken, die übrigens immer noch das Konterfei Ihrer Majestät oder deren Initialen tragen, denn die Caymans zählen immer noch zum Vereinten Königreich. Die britische Provenienz und großzügige Gesetze machen die ...