Einmal anders feiern

Kleine Weihnachtsfluchten. Heuer darf's ein wenig originell sein - mit Seitenblick auf andere Festtagstraditionen.

Podcast "Hinter den Schlagzeilen"

Weihnachten also diesmal zu Hause. Auch gut. Das heißt aber nicht, dass es - nach guter, alter Salzburger Innergebirgstradition - bei Würstelsuppe und "Es wird scho glei dumper" bleiben muss. Obwohl das auch nicht zu verachten ist. Aber auch am Heiligen Abend lässt sich gut reisen, stimmungsmäßig und mit Hilfe der Weihnachtsbräuche. Wie das geht, und wie man sich schon einen kleinen Gusto auf die nächsten - wirklichen - Reisen holt, zeigen wir hier in ein paar Beispielen.



Einfach nur hier sitzen. Dieser Seufzer aus dem bekannten Loriot-Sketch "Feierabend" führt uns direkt nach Schweden. Dort gehört es zum guten Ton, den ganzen Tag auf dem Sofa zu verbringen, natürlich in Reichweite des üppig mit Keksen und anderer Deko behängten Christbaums, und sich genüsslich mehrere Folgen von "Donald Duck" zu genehmigen. Wenn der Fernseher keine schwedischen Kanäle überträgt, raten wir zu Streaming oder einer noch rasch gekauften DVD. Soweit die "hyggelige" Tradition seit den 1960er-Jahren. Wer sich rechtzeitig ums klassisch schwedische Buffet kümmert, braucht auch zu Weihnachten nicht in der Küche zu stehen, die kalten Köstlichkeiten zum Feste heißen Schinken, auch vom Wild, Wurst, eingelegter Hering und natürlich Lachs. Dazu gibt's was Warmes zu trinken, nämlich "Glögg", das auch hierzulande durch ein schwedisches Möbelhaus bekannt gewordene Glühwein-Derivat, oder auch "Mumma". Diese Mischung aus Porter, Lagerbier und Madeira sowie ein wenig Kardamom ist allerdings den Mutigen vorbehalten. Noch was: Nicht vergessen, ab und zu durchzulüften! Der schwedische Weihnachtsmann, der "Jultomte", schubst seine Geschenke gern durchs Fenster.



Single, aber vielleicht nicht mehr lange. Weihnachten ist eine hochemotionelle Zeit. Vielleicht gibt es deshalb so viele Weihnachtsphobiker. Dieses Übermaß an Romantik und Kuschelatmosphäre verträgt nicht jeder. Wer sich aber danach sehnt, also etwa alle unfreiwilligen Singles, der sollte sich nicht nur mit stimmungsaufhellender Schokolade eindecken, sondern sich zum Christfeste virtuell nach Tschechien begeben. Dort werden am Heiligen Abend die Weichen gestellt. Alleinstehende Damen stellen sich mit dem Rücken zur Haustüre und werfen einen ihrer beiden Schuhe über die Schulter. Dann umdrehen und nachsehen. Zeigt der Stöckel zur Tür, wird's auch im kommenden Jahr nichts mit der großen Liebe. Weist jedoch die Schuhspitze zur Haustür, dann darf das Herzerl in Vorwegnahme der kommenden Begegnung schon ein wenig schneller schlagen. Ob dieser Brauch auch für einsame Herren funktioniert, ist nicht belegt.



Schluss mit lieblich. Diese Variante eignet sich a) für alle, die einmal eine Pause brauchen von der klassischen Kombination Lametta-Glitzerkugel-Engelhaar, und b) für die, die noch ein paar Überbleibsel vom letzten Halloween-Umzug zu Hause haben. Denn in der Ukraine - heuer auch aus purer Solidarität aktuell - wird der obligate Baum mit einem Spinnennetz und der dazu passenden Spinne dekoriert. Alles aus dem Deko- und Bastelgeschäft natürlich. Mit Gruseln hat der ukrainische Weihnachtsbrauch allerdings nichts zu tun, vielmehr geht die eigenwillige Ausstattung auf eine Legende zurück. Eine arme Witwe hatte keine Mittel, um ihren Christbaum zu schmücken, doch als sie am Christtag aufwachte, hatte eine Spinne ein kunstvolles Netz um den Baum gewoben und ihn so festlich gekleidet. Für die Menschen in dem derzeit kriegsgebeutelten Land bedeuten Spinnennetze daher die Aussicht auf Wohlstand und Reichtum. Wer heuer einen Ukrainer oder eine Ukrainerin als Weihnachtsgast hat, hängt also noch rasch ein kleines Netz auf den Baum und beschert so eine Extraportion Freude.



Sauer macht lustig. Die Japaner haben eine wunderbare Küche, pilgern aber genau am Heiligen Abend aus unerfindlichen Gründen in einen amerikanischen Fast-Food-Laden auf ein Stück Huhn aus der Friteuse. Selber schuld. Dann lieber gleich einen Blick in das Ursprungsland des Fast Food, in die USA. "Christmas Pickle" nennt sich die Angewohnheit, eine Gurke zwischen den Christbaumzweigen zu verstecken. Welche Gurke, bleibt der Originalität der Feiernden überlassen. Das Gemüse kann als Salatgurke daherkommen, als Essiggurkerl, aus Keramik oder Glas sein. Dass die Weihnachtsgurke versteckt wird, ist jedoch wichtig, denn bald geht's ans große Suchen, das Kind, das die Gurke als erstes entdeckt, soll im darauf folgenden Jahr besonders viel Glück haben. Und zum Auftakt gibt's gleich ein zusätzliches Geschenk. Warum die Amerikaner jedoch überzeugt sind, dass es sich bei der Weihnachtsgurke um einen alten Brauch aus Deutschland handelt, ist auch unseren deutschen Nachbarn ein Rätsel.



Ab ins Warme. Ein kleiner, geschlossener Raum, mehrere Leute und ein großer Ofen. Dieser wärmende Gedanke führt uns direkt nach Finnland. Und wirklich, warum sollte man den Weihnachtstag nicht in der Sauna verbringen? In der eigenen, der von Freunden oder, als last-minute-Zuflucht, in einem Wellnesshotel der Wahl. Mit kleinen Pausen dazwischen, zum Schnabulieren, zum Geschenke Verteilen. Das kann gesellig sein, sogar lustig, und stärkt jedenfalls das Immunsystem. Und einmal abgesehen von Schnapsaufgüssen und ähnlichen, alkoholischen Verirrungen - gesunde Weihnachten, das hat doch was?



Dolce vita, zeitverzögert. Stress, Hektik? Und auch schon ein bisserl grantig vom vielen Geschenke Suchen? Dann einfach der Familie erklären: Heuer machen wir's wie die Italiener. Erstens wird statt der vielen Kekse - und der bei deren Fabrikation anfallenden Arbeit inklusive Küche putzen - einfach ein saftiger, duftender, selbst gemachter, äh, selbst gekaufter Panettone auf den Tisch gestellt. Zweitens gibt's die Geschenke erst knapp zwei Wochen später, nämlich in der Nacht vom fünften auf den sechsten Jänner. Von einer sehr netten Hexe, der Befana. Oder von jemand anders, aber das wird nicht verraten. Das Ganze hätte noch einen zusätzlichen Vorteil: Anfang Jänner hat dann bereits der Winterschlussverkauf begonnen. Salute!