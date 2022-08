Eisen unter der Mitternachtssonne: Ein Abstecher nach Skandinavien

Von Kiruna nach Narvik. Gedanken über eherne Nabelschnüre, gigantische Hafenanlagen und die Übersiedlung einer ganzen Stadt.

Wir haben Glück. Die Eurowings-Maschine ab Salzburg hebt pünktlich ab. Ziel ist der hohe Norden - Norwegen. Eine erste Station unserer Tour liegt jedoch im Nachbarland. In Schweden. Und zwar in Kiruna. Von dort wird es dann per Bus weitergehen nach Narvik.

Kiruna und Narvik. Wie oft habe ich diese Namen als Kind gehört. Vor allem bei gemeinsamen Spaziergängen kamen die zwei Städte immer wieder vor. Mein Vater war als Soldat dort hingeschickt worden. An die Eismeerfront. Mit ...