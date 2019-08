Albenga. Die kleine alte Stadt an der ligurischen Riviera lässt ihre Geschichte in den Himmel wachsen und bleibt kulinarisch ganz köstlich am Boden.

Zugegeben, wie in vielen Teilen Italiens ist auch die Anfahrt nach Albenga kein ästhetisches Vergnügen. Hässliche Gewerbegebiete, trostlose Wohnhäuser und leer stehende Bauruinen zeugen von jahrzehntelang nicht existenter Stadtplanung. Doch Geduld. Innerhalb der mittelalterlichen Stadtmauer ist Albenga praktisch autofrei, sobald ...