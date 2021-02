Fasnacht am Bodensee: Die Narren nach Hause holen

Bunte Fasnachtsfahnen, traditionelle Bälle, ausgefallene Narrenkostüme: Die fünfte Jahreszeit ist in der Fasnachtshochburg Konstanz schon seit Jahrhunderten der Höhepunkt in den ersten Monaten eines jeden Jahres.

2021 haben sich Narrenzünfte und Fasnachtsvereine kreative Aktionen ausgedacht, um die Fasnachtsfreuden nach Hause zu bringen - für die sonst so schillernde Zeit zwischen "Schmotzigem Dunschtig" und Aschermittwoch. Zum Reinklicken und Zu-Hause-Feiern wie am Bodensee.

FasnachtsFreuden für daheim

Kunterbunte Programme, spannende Mitmachaktionen und farbenfrohe Deko-Ideen bringen die gute Laune direkt ins eigene Wohnzimmer. Der traditionell am Wochenende vor dem "Schmotzigen Dunschtig" im Constanzer Wirtshaus stattfindende Blätzleball wird dieses Jahr beispielsweise unter dem Motto #blätzleballdehom digital gefeiert. Für die Kleinen organisiert die Narrengesellschaft Giraffen AG den "Kinderball Dehom" und auch Kostümwettbewerbe, bunte Bastelideen und kleine Spiele sorgen in den Ferien daheim für spannende Unterhaltung. Viele weitere Aktionen der Konstanzer Fasnachtsvereine und Zünfte gibt es für Groß und Klein auf www.honarrodehom.de und unter #HoNarroDehom zu entdecken - einfach reinklicken und gemeinsam digital Fasnacht feiern …

FasnachtsTradition & Jubiläum

Fasnachtsbändel flattern über den Straßen der Innenstadt, bunte Fasnachtsfahnen wehen und Häuser sowie Fassaden sind farbenfroh in Szene gesetzt. In anderen Jahren ist dies der Startschuss für die schillernden Tage, in denen Narren mit ihren typischen Kostümen (Häs) durch die Gassen laufen, fröhliche Umzüge stattfinden und das Brauchtum auf Straßen, Plätzen und direkt am Bodensee zelebriert wird. Zu den Highlights der Straßenfasnacht gehören traditionell u. a. der Butzenlauf als eine der ältesten Fasnachtstraditionen Süddeutschlands, der populäre Hemdglonker in Nachthemden und -mützen am "Schmotzigen Dunschtig", der seinen Ursprung in Konstanz hat, und die spektakuläre "Hexenverbrennung" am Vorabend des Aschermittwochs. Über 80 Narrenzünfte feiern jährlich die fünfte Jahreszeit in der größten Stadt der Vierländerregion Bodensee und zelebrieren das schwäbisch-alemannische Brauchtum.



Quelle: SN