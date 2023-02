Ferienfreuden für Familien

Wer schlau bucht, kann viel sparen. Drei Reiseprofis geben budgetschonende Tipps für den Strandurlaub in der Hochsaison.

Der nächste Sommer kommt bestimmt. Für manche kommt er sogar schneller als gedacht. Denn Sommerzeit ist Ferienzeit, jedenfalls für alle, die schulpflichtige Kinder haben oder selbst an Schulen unterrichten. Urlaubsreisen ans Meer für die Hauptsaison zu buchen kann teuer werden und auch enttäuschend. Mit den Energietarifen sind auch die Reisekosten gestiegen und damit auch die Gefahr, dass die Teuerung am Urlaubsbudget knabbert. Schlau buchen ist also angesagt. Tipps dazu - ganz besonders für Familien - kommen diesmal direkt von den Chefs von Rewe Austria Touristik (Billa Reisen und Dertour), von TUI Austria und von Ruefa.



Früh buchen. Die drei österreichischen Reiseprofis - Martin Fast, Gottfried Math und Helga Freund - sind sich einig: Rechtzeitig buchen ist das Gebot der Stunde. Am besten noch im Februar. Das Zauberwort heißt "Frühbucherbonus", der gilt bei den meisten Veranstaltern jedoch nur bis Ende dieses Monats. Danach wird's nicht nur teurer, sondern auch rarer. "Es gibt eine Verknappung der Kapazitäten, auch bei den Fluglinien. Last minute ist daher nicht ratsam", sagt Martin Fast von Rewe. Bei Nachfrage werde dann zum Sommer hin aufgestockt, aber nur im verfügbaren und daher höherpreisigen Segment. Er selbst habe auch schon gebucht, denn: "Es wird eher teurer als billiger." Sein Tipp: immer den Gesamtpreis betrachten und nicht nur auf Preiszuckerl wie "ein Kind gratis" achten. Auch bei TUI Österreich kommen mit Frühbucherbonus von

40 Prozent und Kinderfestpreisen Familien sogar in der Hochsaison günstig weg. Fixe Kindertarife, sagt Helga Freund, gebe es teilweise auch bei den Urlaubsfliegern. "Da ist es klug", so die Ruefa-Chefin, "ins gute Reisebüro zu gehen, sich dort Angebote zu holen und sich beraten zu lassen." Generell gilt: Eigenanreise - ob mit Öffis wie Bahn oder Bus oder mit dem eigenen Fahrzeug - ist stets preiswerter als Fliegen. Denn sobald die Kids dem Babyalter entwachsen sind, brauchen sie eigene Tickets. Die Pauschalreise mit dem Ferienflieger ist da meist die günstigste Variante - und sichert die Familie ab gegen allfällige Unbilden.



Schlau schlafen. Urlaubsspaß wie Campen, aber viel komfortabler: Als günstig und angesagt zugleich empfiehlt Rewe-Touristik-Chef Fast den neuen Trend zum Glamping. Vom hübschen Mobilheim ist der Weg zum Strand oft noch kürzer als vom Hotel, die Häuschen auf Zeit sind mit allem ausgestattet, was eine Familie braucht. Oft buchbar mit oder ohne Verpflegung. Beispiel von Rewe Touristik: Eine Woche während der Schulferien im Juli in der bestausgestatteten, neuen Anlage Sentido Punta Marina am kinderfreundlichen Adriastrand in Italien gibt's für eine vierköpfige Familie schon um unter 1000 Euro. Und im TUI Kids Club in der Toskana urlaubt die Familie, mit Selbstverpflegung, aber mit Kinderentertainment, ab 1000 Euro.

Tolle Ferien auch mit weniger Sternen: Wer lieber das Funkeln am sommerlichen Nachthimmel über dem Meer betrachtet, als viel Geld für ein Hotelzimmer auszugeben, kann aus einer ganzen Reihe von preiswerten Häusern wählen, auch in der Hochsaison. Allein TUI bietet hier rund 56.000 Unterkünfte der Kategorie bis dreieinhalb Sterne, darunter auch die neue Eigenmarke TUI Suneo. Und auch bei Rewe Touristik, also Billa Reisen und Dertour, kann gezielt nach Spartarifen gesucht und eine Woche am Mittelmeer, etwa in Italien, schon um unter 1000 Euro pro Familie gebucht werden.



Ohne Zusatzkosten. Im Urlaub sind die Verlockungen groß; nicht einfach für Familien, innerhalb ihres geplanten Budgets zu bleiben. Angebote, die mit einem Fixbetrag alles einschließen, vom Kinderclub bis zur Extraportion Spaghetti für die Kleinen, vom Eis bis zur Limo, stehen daher im Sinne der Kostenkontrolle derzeit hoch im Kurs. "Jede zweite Buchung ist all-inclusive", bestätigt Gottfried Math von TUI Österreich diesen Trend.

Unschlagbar auch hier: die Selbstanreise-Destinationen. Ein paar Beispiele, mit und ohne Flug: Im kroatischen Brač gibt's im Juli eine Woche all-inclusive im Hotel Suneo Supetar ab

1416 Euro. Eine Woche Kreta im Sentido Hotel ab Salzburg gibt's bei Billa Reisen für zwei Erwachsene und zwei Kinder mit Flug und all-inclusive ab 2700 Euro, eine Woche im ganz neuen Aldiana Club in Side, ebenfalls all-inclusive, mit viel Wassersport, beheizten Pools, Kinderclub und Flug ab Salzburg ab 3917 Euro. Und Ruefa bietet das tunesische Djerba all-inclusive um den Familientarif 2144 Euro, die türkische Riviera um 2364, beide mit Flug ab Wien.



Neue Länder entdecken. Wer sich flexibel zeigt, was das Flugziel betrifft, kann nicht nur neue Länder und Strände entdecken, sondern auch kräftig das Börserl schonen. Im Preis-Leistungs-Ranking ganz oben sind hier Nordafrika und die türkische Riviera zu finden. Wer daher Griechenland und Spanien schon kennt und die Flugkosten für die Fernreise scheut, kann Sonne, Meer und Strand zur Abwechslung genauso gut in Tunesien oder auch Ägypten genießen, und das zu vorteilhafteren Preisen.



Auf dem Wasser reisen. Klingt nach Luxus, kann aber ein vergnügliches Schnäppchen für Eltern und Kinder sein. "Bei Familienkreuzfahrten gibt es durchaus Angebote, die man sich als Familie leisten kann", sagt Helga Freund von Ruefa. Im Package dabei sei dann teilweise die Busanreise oder der Parkplatz am Hafen für jene, die mit dem eigenen Auto kommen. Die Tarife für Familienkabinen schlagen da so manches Hotel. Auch mitten in den großen Ferien. Beispiel: eine Woche auf der "MSC Sinfonia" durch die Adria ins östliche Mittelmeer mit Vollpension für zwei Erwachsene und ein Kind ab 2057 Euro. Beliebte Abreisehäfen wie Triest oder Genua sind zudem auch gut mit dem Zug erreichbar.



Reise absichern. Wer pauschal über den Veranstalter bucht, ist, wie erwähnt, gut gegen Flugausfälle oder ähnliche Widrigkeiten geschützt. Doch weil bei Groß und Klein immer was dazwischenkommen kann: Bei den großen Anbietern wie Billa Reisen, TUI und auch Ruefa sind flexible Stornopakete zubuchbar, und das um kleines Geld, je nach Reisepreis gestaffelt, etwa 49 Euro für einen Reisepreis bis 2500 Euro. Sie garantieren kostenfreie Stornierung oder Umbuchung ohne Angabe von Gründen bis 15 oder 29 Tage vor der Abreise.