Feste feiern von Andalusien bis Schottland

Festkalender 2019. Zwölf spektakuläre Veranstaltungen in Europa und den USA laden ein, Land und Leute kennenzulernen.

Baumstammwerfen oder zarte Orchideen, historische Schlösser oder eiskalte Seen, römische Arenen oder glatter Tanzboden: Zwischen Schottland, Spanien und New York stellen wir die zwölf schönsten Feste vor - für jeden Monat eines.

Jänner:Eisschwimmen im Chiemsee

Vielleicht der coolste Sport der Welt - Eisschwimmen. Bei etwa fünf Grad Wassertemperatur wird am 26. Jänner aus Spitzensportlern und mutigen Hobbyschwimmern der diesjährige Eiskönig oder die Eiskönigin im Strandbad Prienavera in Prien am Chiemsee gekürt - per Königsdisziplin 1000 Meter Freistil, 100 Meter Brust und vier mal 50 Meter Freistil-Staffel. Fürs kurz Ausprobieren reicht das Jedermann-Schwimmen. Für wohlige Wärme sorgen rund um die Wettkampfstrecke Feuerstellen und eine Sauna direkt am Seeufer.

www.chiemsee-schwimmen.com

Februar:Northern Lights Run in Reykjavík

Neonbunte Kleidung und Accessoires, farbenfrohe Schminke - am 9. Februar sind grellbunte Sportsachen in Islands Hauptstadt Pflicht. Sportfans jeden Alters laufen dann knapp fünf Kilometer durch Reykjavík. Los geht's um 19 Uhr an der Konzerthalle Harpa am Hafen, dann zu rhythmischen Beats durch das illuminierte Kunstmuseum, das Rathaus und vorbei an der spektakulär beleuchteten Hallgrímskirkja, der größten Kirche Islands. Ausklang: eine lange Licht-und-Musik-Party im Kunstmuseum. www.nordurljosahlaup.is

März:Orchideenschau

auf der Insel Mainau

Wenn der Winter andernorts noch nicht weichen will, begrüßt die Insel Mainau im Bodensee bereits den Frühling mit einer bunten Blumenpracht. Den farbenfrohen Auftakt markiert die Orchideenschau vom 22. März bis zum 5. Mai. Mehr als 3000 blühende Schönheiten faszinieren unter dem Motto "Unendliche Weiten" mit ihren erstaunlichen Formen und Farben, die Planeten unseres Sonnensystems werden durch farbig abgestimmte Orchideen-Arrangements dargestellt. Schwerpunkt 2019: die Gattung Oncidium aus den amerikanischen Tropen.

www.mainau.de

April:Semana Santa in Sevilla

Gänsehaut in Andalusien: In der Semana Santa, der Osterwoche, verkleiden sich in Sevilla rund 50.000 Menschen als Nazarener und begleiten die mehr als 50 Prozessionen. Verborgen unter langen bestickten Umhängen und Samtgewändern mit hohen Spitzhüten tragen sie die "costaleros", die Heiligenbilder, auf den Schultern durch die Stadt, zu Trommeln und Flamenco-Gesängen, die von den Balkonen aus a cappella zu Ehren der Heiligenfiguren gesungen werden. Die Prozessionen finden von 14. bis 21. April täglich abends und nachts statt.

www.visitasevilla.es/de

Mai:Römische Spiele in Nîmes

Zurück in die Antike: Von 3. bis 5. Mai rekonstruieren in der Arena von Nîmes mehr als 500 Freiwillige die legendären Festspiele der Römer wie vor 2000 Jahren. Die von Kaiser Hadrian 122 vor Christus großzügig gestifteten Belustigungen finden 2019 unter dem Motto "Les Rois Barbares" statt und thematisieren den Einfall der "barbarischen" Feinde - mit Parademarsch der Legionäre, Wagenrennen, Gladiatorenkämpfen, Schlachten in der Arena, einem der besterhaltenen Monumente aus der Römerzeit. In der Innenstadt von Nîmes warten weitere historische Umzüge, Museumsführungen sowie ein buntes Kinderprogramm.

www.nimes-tourisme.com

Juni:Kaiserschmarrnfest in Tirol

Es duftet! Am 1. Juni dreht sich in Ellmau am Fuß des Wilden Kaisers alles um den Kaiserschmarrn. Bereits zum 6. Mal laden die Ellmauer Wirte ein, 20 verschiedene Schmarrn-Varianten zu probieren, vom Klassiker mit Zwetschken bis zum Exoten mit Shrimps. Nebenbei lassen sich die Köche das Geheimnis des perfekt zubereiteten Schmarrns entlocken. Die wetterfeste Schlemmerei wird mit Tiroler Musik und Tanz begleitet.

www.wilderkaiser.info

Juli:Tangopostale in Toulouse

Betörende Rhythmen unter freiem Himmel: In der viertgrößten Stadt Frankreichs wird von 28. Juni bis 7. Juli das Festival "Tangopostale" - benannt nach den ersten Postflügen der Fluggesellschaft Aéropostale von Toulouse nach Argentinien - veranstaltet. Getanzt wird auf Bällen und Plätzen, es gibt Konzerte und Kurse mit Tangomeistern, auch in Erinnerung an die aus Toulouse stammende Tangolegende Carlos Cardel. Um die "rosarote Stadt" näher kennenzulernen, sind die "Tango-Balades" ideal, wo tanzend die Sehenswürdigkeiten der Stadt erkundet werden.

www.tangopostale.com

August:Potsdamer Schlössernacht

"Una Notte Italiana" heißt es bei der Potsdamer Schlössernacht 2019: Friedrich II. und Friedrich Wilhelm IV. ließen sich einst für ihre Parks und Schlösser von italienischer Baukunst inspirieren. Und so lustwandelt man am 16. und 17. August durch den festlich beleuchteten Park Sanssouci von Orangerie bis Neuem Palais und Römischen Bädern, von Bildergalerie bis zur Friedenskirche. Gaukler, Tänzer und Märchenerzähler führen die Feiernden in längst vergangene Zeiten, Musik erklingt von Klassik bis Jazz. Tipp: Themenführungen zu den kleinen Geheimnissen von Friedrich dem Großen. www.potsdamer-schloessernacht.de

September:Schottlands Highland Games

Wenn starke Männer in kurzen Röcken Steine schleudern, Hämmer und Baumstämme werfen, verwandelt sich das Dorf Braemar im Cairngorms National Park in eine Wettkampfarena der besonderen Art. Das bekannteste der gut 80 schottischen Highland Games ist das Braemar Highland Gathering, diesmal am 7. September. Mit dazu gehören die königliche Familie, Dudelsackkapellen und Highland-Tänze sowie der Hill Race auf den Morrone, den Hausberg von Braemar - und das Tug of War, das Tauziehen - natürlich im Kilt.

www.braemargathering.org

Oktober:Halloween in New York

Kürbisfratzen, klapprige Skelette und schaurig geschminkte Figuren - Halloween ist in New York schon lang kein Kinderfest mehr. Wer's besonders gruselig mag, ist hier richtig, bei Partys in berüchtigten "Haunted Houses", den Gruselhäusern, dem "Blood Manor", New Yorks beliebtestem Gruselkabinett, und der "Greenwich Village Halloween Parade" am 31. Oktober. Mehr als zwei Millionen Zuschauer und rund 50.000 verkleidete Zombies, Vampire und Werwölfe treffen sich zwischen der 6th Avenue und der 16th Street, auch um die spektakuläre LED-Show des Empire State Building zu bewundern.

https://de.nycgo.com

November:Trüffelfest in der Toskana

Die Kleinstadt San Miniato, zwischen Pisa und Florenz gelegen, gilt als hervorragender Fundort für die begehrte weiße Knolle. Bereits seit 1969 findet dort alljährlich an drei Wochenenden zwischen 9. und 24. November auf der Piazza del Duomo der "Mercato del Bianco Tartufo" statt, mit Trüffeln, aber auch Wein, Käse und Olivenöl. Höhepunkt ist die Preisverleihung für den größten Trüffel und für den ältesten Trüffelsammler. www.enit.at

Dezember:Mehlschlacht in Südspanien

Jedes Jahr am 28. Dezember stürzen Eier und Mehl die südspanische Kleinstadt Ibi ins Chaos. Hunderte Männer liefern sich dann mit mehreren Tonnen Mehl, Tausenden faulen Eiern und sehr, sehr vielen Knallfröschen in dem kleinen Ort nahe Alicante eine wilde Schlacht. Keiner der "Els Enfarinats", der "Bemehlten", kommt ungeschoren davon, nur die Zuschauer hinter den Absperrungen bleiben verschont. Die aus dem 19. Jahrhundert stammende Tradition geht angeblich zurück auf einen örtlichen Putschversuch der Bürger gegen den Bürgermeister.

www.spain.info



