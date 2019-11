Aserbaidschans Hauptstadt Baku. Die wechselvolle Geschichte und der Reichtum an Bodenschätzen prägen das Land am Kaspischen Meer.

Es strahlt und blinkt in allen Farben. Moderne Glastürme, Brücken, Paläste, Museen, Einkaufszentren, Riesenrad und Stadien machen in den Abendstunden mit Festbeleuchtung auf sich aufmerksam. Das wäre nicht nötig, denn in kleinen Dimensionen wird und wurde in Baku am Kaspischen ...