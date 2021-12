Finnland: Zu Hause bei Joulupukki

Der Weihnachtsmann kommt - bekanntermaßen - aus Finnland. Dort geht es in den nächsten Tagen ganz besonders stimmungsvoll zu.

Himmeli, Glögi und Tonttu - was so niedlich klingt, ist Teil der finnischen Weihnachtstradition. In der Vorweihnachtszeit schmücken die Finnen ihre Städte und Häuser, und viele kleine Besonderheiten sorgen dafür, dass die dunklen Wintertage hell und gemütlich werden. Am Weihnachtstag selbst wird dann keiner vergessen, auch die Tiere und die Verstorbenen nicht.

Weihnachtsfrieden Genau wie in Deutschland ist Heiligabend in Finnland der wichtigste Tag des Weihnachtsfestes. Der Tag beginnt für viele Finnen mit einer Schüssel Riisipuuro - ...