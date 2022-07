Fisch und noch viel mehr: Ein Abstecher an die Ostsee

Mecklenburgs Ostseeküste. Mit Vampir durch die Stadt, mit Katamaran aufs Meer, per Rad an den Strand oder mit Dampflok ins Seebad.

Frühmorgens ist das Meer spiegelglatt und die Luft angenehm kühl. Leise tuckert Uwe Dunkelmann mit seinem Kutter aus dem Fischereihafen von Boltenhagen. Der Himmel ist blau und die Sonne gewinnt langsam an Kraft. Ein paar Möwen kreischen. Am Bug der "Uschi" flattern die roten Fähnchen jener Stangen, mit denen Uwe gestern seine Stellnetze markieren wollte. Das Wetter hat aber nicht gepasst. "Zum Fischen brauchen wir eine gleichbleibende Wetterlage. Am besten ist es, wenn ein Deckel drauf ist - also bei Bewölkung. Dann schaffen Meeresströmung und Wind die idealen Bedingungen für einen guten Fang", erklärt der Berufsfischer.

Uwe Dunkelmann ist einer der letzten seiner Zunft an der mecklenburgischen Ostseeküste. Der Job sei den meisten nicht mehr lukrativ genug. Dazu kommen Fangquoten, die es vor allem kleinen Fischereibetrieben schwer machen zu überleben. Aufgeben ist für Uwe Dunkelmann aber keine Option. Er betreibt die Küstenfischerei bereits in dritter Generation und kennt das Auf und Ab der Branche. Für ihn ist es immer noch der schönste Beruf der Welt. Davon möchte er auch die Gäste an Bord überzeugen, denen er auf gemeinsamen Ausfahrten Einblicke in seine Arbeit gibt.

Die Stellnetzfischerei gibt es bereits seit Jahrtausenden: "Diese ruhende Art der Fischerei ist besonders schonend, weil sie selektiv ist. Für jede Fischart gibt es eigene Netze mit entsprechender Maschenweite, das vermeidet viel Beifang", so Dunkelmann. Die Netze nahe der Ostseeküste werden von einer Bleileine zum Meeresboden gedrückt, eine Korkleine hält sie oben am Wasser fest, Fahnenstangen stecken zur Markierung im Boden. Einen Tag später wird der Fang eingeholt - im Sommer vor allem Plattfische wie Flunder, Scholle, Kliesche, aber auch Stein- und Glattbutt. Gleich zubereitet wird der Fang im familieneigenen Fischereihof Kamerun. Dort führt Dunkelmanns Tochter Eva das Restaurant und bietet zur feinen maritimen Gastronomie auch einen herrlichen Ausblick auf den Hafen.

Am Strand von Boltenhagen ist Gemächlichkeit angesagt. Eine Schwimmerin geht langsam ins Wasser. Ein wenig Überwindung kosten die 17 Grad allerdings schon. "Aber wenn man einmal drinnen ist, ist es herrlich", meint die Urlauberin aus Niedersachsen. Sie kommt schon seit Jahren nach Boltenhagen. Immer zum Strandabschnitt 12, zu einer der beiden FKK-Zonen des knapp fünf Kilometer langen Strands. Hier ist das Reich von Heike Wehr. Von Mai bis September vermietet sie Strandkörbe. "Die Menschen kommen hierher, um Ruhe zu finden." Für ihre Gäste hält Heike Wehr nicht nur die Schlüssel zu den Körben, sondern auch jede Menge Tipps für die Umgebung bereit. Einer davon ist das nahe gelegene Café Lindquist, wo die finnischstämmige Schwedin Pia Lindquist-Franz Spezialitäten aus ihrer skandinavischen Heimat serviert.

Knapp dreißig Kilometer östlich von Boltenhagen liegt Wismar. Dort führt Micha Glockemann durch die verschiedenen Epochen der Stadt. Auf dem Spaziergang vom gotischen Wassertor am Alten Hafen zur Backsteinkathedrale St. Marien erzählt der Stadtführer von der Hochblüte der Hansestadt im 14. Jahrhundert, dem Dreißigjährigen Krieg und der Zeit danach, als Wismar hundert Jahre lang zu Schweden gehörte, noch heute erinnert daran das alljährliche Schwedenfest. Vor 20 Jahren wurde Wismar wegen seines bis heute nahezu unveränderten mittelalterlichen Grundrisses in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen. Die zum Hafen fließende "Grube" etwa ist der letzte erhaltene, mittelalterliche Kanal in einer norddeutschen Altstadt.

Zudem zelebriert Wismar in diesem Jahr "100 Jahre Nosferatu". Die "Symphonie des Grauens" von Regisseur Friedrich Wilhelm Murnau wurde im März 1922 zwar in Berlin uraufgeführt, für die Dreharbeiten des Horrorfilms diente jedoch Wismar als Kulisse. Die originalen Drehplätze, wie etwa der Innenhof der Heiligen-Geist-Kirche oder die St.-Georgen-Kirche, aber auch der Alte Hafen, an dem "Graf Orlok" mit dem Schiff ankommt und mit seinem Reisesarg in die Altstadt zieht, können heute noch besichtigt werden. Zum Jubiläum wird es in diesem Jahr viele Veranstaltungen rund um den legendären Vampir geben. Für die Nosferatu-Stadtführungen schlüpft sogar Micha Glockemann selbst in die Rolle des transsilvanischen Grafen.

Zehn Kilometer nördlich von Wismar wird's beschaulich auf der Insel Poel. Das nur 35 Quadratkilometer große Eiland gilt als Geheimtipp für alle, die Entspannung in der Natur suchen. Ganz besonders für Pferdefans, etwa beim Ausreiten oder bei Kutschenfahrten am Reiterhof Plath, aber auch per Drahtesel und natürlich vom Strandkorb aus. Die schönsten Strände: Timmendorf-Strand, Schwarzer Busch und Gollwitz.

Das Ostseebad Kühlungsborn gilt als Mekka für Surfer und Segler. Hier betreibt Caty Ost gemeinsam mit ihrem Mann Oliver das "feels Beach Club Hotel" samt Wassersportzentrum. Auch Caty Ost selbst paddelt vor jedem Arbeitstag auf ihrem SUP-Board hinaus: "Das ist gut für den Kopf, gut fürs Gleichgewicht und daher gut fürs Leben." Sie lächelt breit. Jan Grunwald lebt und arbeitet ebenfalls am Wasser, er befährt es mit seinen Gästen allerdings auf zwei Schwimmkörpern: dem Katamaran "Viamar". Und danach geht es stilgerecht am besten zu Hardy Erdmanns Frittenbude an der Hafenstraße 5, wo Currywurst auf Schampus trifft.

Fehlt noch der Abstecher nach Heiligendamm, dem ältesten Seebadeort Deutschlands, das 1793 nach englischem Vorbild errichtet wurde. Die dampfbetriebene Schmalspurbahn "Molli" fährt dorthin, wo sich einst der europäische Hochadel zur Sommerfrische traf. Zu DDR-Zeiten schließlich Kurort für Werktätige, fanden sich nach der Wende glücklicherweise private Investoren, die aus dem Erholungsbetrieb wieder ein Grand Hotel machten. Um bis heute die Ostsee und ihr mildes Reizklima auch für verwöhnte Genuss-Urlauber reizvoll bleiben zu lassen.



INFORMATION:

Erleben:

Katamaran Viamar, www.viamar.de

Radverleih: www.way2bike.de

Reiterhof Plath, www.facebook.com/ReitanlagePlath/

Strandkörbe Wehr, www.facebook.com/Strandaufgang12/

Essen:

Schweden-Café, www.cafe-lindquist.de

Currywurst und Schampus, www.edel-und-scharf.com

Fangfrischer Fisch, www.kamerunweb.de

Weitere Auskünfte:

www.ostseeferien.de; www.boltenhagen.de;

www.kuehlungsborn.de;

www.bad-doberan-heiligendamm.de; www.insel-poel.de