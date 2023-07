Flüchten vor der Hitze: Gipfel und Bergseen, die es sich jetzt zu besuchen lohnt

Gipfel und Bergseen. I muaß auffi: Eine kleine Auswahl zur Inspiration für diesen Sommer, wenn's im Tal heiß wird.

Land der Berge, Land am Strome. So weit, so gut. Aber auch die Seen sind nicht zu verachten, vor allem im Sommer. Am allerbesten, wenn bei der Bergtour in luftigen Höhen dann auch noch ein Bergsee zum Erfrischen und Abkühlen einlädt. Als Anregung für die nächste Wandertour oder einfach als beeindruckende Bilderstrecke zeigt ServusTV seine Dokumentationsreihe "Bergwelten", die Menschen bei ihren Abenteuern in den Bergen dieser Welt begleitet. Von der Bergsteigerlegende über die aufstrebende Kletterin bis hin zu Menschen, deren Leben die Berge bestimmen. Nicht zuletzt die Gipfel Österreichs. Mit dabei sind etwa die Profi-Skibergsteigerin Johanna Hiemer und Lukas Hiemer, hier zu sehen im Ausseerland und in Vorarlberg. Ebenfalls dabei: der Sportwissenschafter und Cliff Diver Alain Kohl. Denn am Wolfgangsee, in der Nähe der Falkensteinwand, befindet sich Europas höchster und gefährlichster, aber zugleich vielleicht schönster Klippensprung-Spot. Der Luxemburger hat zu diesem Ort eine besondere Verbindung - er hat hier mit dem Springen begonnen. "Über die drei Sekunden des Sprungs könnte ich einen Roman schreiben." Wer die montägliche Sendung auf ServusTV Österreich um 20.15 Uhr versäumt hat, kann diese in der ServusTV-Mediathek nachsehen, wer auf den Gipfelgeschmack gekommen ist, holt sich Tipps und Anregungen auf www.bergwelten.com.