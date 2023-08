Frankreich: Viele Räder auf dem Fluss

Frankreich auf Wasserstraßen und Radwegen. Eine entspannte Rad-Fluss-Reise zu Schlössern und Dörfern bis ins Herz von Paris.

...in den Arsenal-Yachthafen in Paris.

Endlich bergab. Wenn auch nur ganz sanft. Die stabile Bauweise des Hollandrads macht sich beim Dahinrollen jetzt bezahlt. Rasch sind sie vergessen, die Schweißperlen unter der Sommersonne, die kleinen, aber hartnäckigen Steigungen, die Schnaufer trotz zuverlässiger Nabenschaltung des Fahrrads. Dazu kommt nun der stets erfrischende Blick aufs Wasser, auf die Seine, deren träge kleine Wellen bald in Paris ankommen werden. An der Schleuse von Evry hat die "Fleur" bereits am Ufer festgemacht, die Crew wartet auf ihre Gäste.

Die Mannschaft, das sind Steffie Kranz, Kapitänin und Eignerin des Schiffes, Bordhund Bas und Matrose Maikel, der am Bug die Taue ordnet. Die Gäste, das ist ein zusammengewürfeltes Häufchen von neugierigen Hobbyradlern. Und die haben immerhin 30 Kilometer zügigen Strampelns hinter sich, jedoch nun eine gemütliche Fahrt vor sich mit der "Fleur", die Seine hinab bis in den Port de Plaisance de Paris-Arsenal, Liegeplatz und Endstation der Tour mitten im Herzen der französischen Hauptstadt. Notre-Dame und die Bastille sind nur einen Steinwurf entfernt.

Inzwischen tuckert die "Fleur" dahin, alle Räder sind an Bord des knapp 40 Meter langen Schiffes verstaut, der Kaffeeautomat an Bord läuft warm, und die Gedanken haben Zeit, sich zu ordnen. Viel war zu sehen die letzten Tage. Vom mittelalterlichen Festungsstädtchen Moret-sur-Loing mit seinen alten Mauern und Wassermühlen ging es - leider nur - vorbei am entzückenden Schlösschen und Museum der Malerin Rosa Bonheur bis zum prunkvollen Château de Fontainebleau, vor allem bekannt als Napoleons Landsitz. Wenn man üppige Vergoldung liebt, ist man in den Privatgemächern des Korsen genau richtig. Für Feinsinnigere empfiehlt sich ein Besuch in der Chapelle de la Trinité für eines der zahlreichen Konzerte. Ein handfesteres, aber ebenso sinnliches Vergnügen: ein Picknick im Jardin Anglais gleich neben dem Schlossteich. Letzterer lässt sich leihweise mit dem Ruderboot befahren, auch eine Möglichkeit für einen romantischen Imbiss.

Die Route de Sully führt durch den Wald von Fontainebleau zu absonderlichen Felsformationen aus märchenhaft verwachsenen, rund geschliffenen Felsen. Das Ziel heißt Barbizon, schon tauchen die ersten Häuser im typischen Pavillonstil auf. Genau diese Strecke hat ein naturbegeisterter Engländer einst erwandert, der Schriftsteller Robert Louis Stevenson. Wer sich mehr Zeit nimmt, kann diesen Pfad heute noch nachgehen.

In Barbizon ist erst mal Pause. Die geduldigen Drahtesel rasten im Schatten der großen Bäume neben dem Museum des Künstlerdorfs. Die Erfindung von Farbe in Tuben lockte ab Beginn des 19. Jahrhunderts Landschaftsmaler in die freie Natur, Barbizon wurde zu einem ihrer Treffpunkte. Das Erbe von Corot, Millet und auch Claude Monet wird hier hochgehalten. In der Grande Rue reiht sich Souvenirladen an Atelier, Museum an Galerie. Dazwischen: kleine Restaurants und Cafés. Es riecht nach Urlaub und Sonne, Blumenkästen hängen vor den Fenstern, Rosen klettern Hausmauern empor, die Fensterläden sind weiß oder mintgrün gestrichen. Sehr touristisch, aber mittwochs sehr ruhig. "Ach, wissen Sie", sagt Sandrine, die in der einzigen offenen Bar heute Dienst hat, "Mittwoch ist für uns ein falscher Sonntag. Wir haben hier in Barbizon die ganze Woche Hochbetrieb, da muss man sich auch einmal ausruhen."

Wieder im Sattel, liegt bald das Dörfchen weit zurück, Weizenfelder säumen den Weg und immer wieder kleine Wälder. Dann und wann sind stark befahrene Straßen zu kreuzen, auch mit Schwerverkehr. Und endlich, im Dörfchen Bois-le-Roi: die Seine. Die puppenhaushaften Fassaden der Häuser mit Erkern, Simsen, Backsteinfriesen und Steinmedaillons, die Hausnamen verraten wie "Pervenche", also "Immergrün", "Cigognes", Störche, oder "Charmeuse", die "Bezaubernde". Trotz wahrer Märchenschlösschen am Uferweg ist es klüger, den Straßenbelag im Auge zu behalten, denn der Asphalt erweist sich als höchst lückenhaft und voller Bremsschwellen. Nur aus dem Augenwinkel wird daher der große, lange Frachtkahn in Augenschein genommen, der die Seine gemächlich flussaufwärts durchpflügt - bis zehn Uhr abends herrscht hier Schwimmverbot.

Die Stadt Melun steht auf dem Programm: Ihr essbares Wahrzeichen ist der Briekäse, der zart am Gaumen schmilzt und nicht so heftig "duftet" wie sein großer Bruder aus Meaux - und auch Corbeil mit seiner Markthalle. Manche kleine Städtchen scheinen aus der Zeit gefallen, versprühen den fragwürdigen Architektur-Charme der 70er-Jahre - und lassen ihre Namen schnell wieder vergessen.

Der wahre Zauber der Reise liegt jedoch auf dem Schiff. 1964 als belgisches Frachtschiff gebaut, treibt ein 240 PS starker Dieselmotor die 38,7 Meter lange und 5,07 Meter breite "Fleur" heute über die Flüsse und Kanäle Frankreichs, Belgiens und der Niederlande. In den zehn Kabinen - jeweils ausgestattet mit zwei Betten, einer Dusche und viel Abstellraum - finden bis zu 20 Gäste Platz. Der Blick aus dem Bullauge bietet interessante Perspektiven: Die Wasserlinie liegt nur eine Handbreit tiefer als das Fenster.

Am Bug stehen sie dicht aneinander gedrängt: Die Leihräder gibt's wahlweise mit oder ohne elektrische Unterstützung. Bei der Wahl kommt gelegentlich ein wenig Eitelkeit ins Spiel - "Ich nehme sicher kein E-Bike" - und wird dann prompt mit ein paar Schweißperlen bezahlt. Wem das alles egal ist, der bleibt einfach an Bord und genießt die Fahrt auf der "Fleur". Die Tour entlang der Seine ist eine der Stufe zwei von insgesamt vier Kategorien. Wer Stufe vier wählt, sollte schon imstande sein, ein Bergerl hinaufzuradeln, ohne nach dem Sauerstoffzelt zu rufen. Auch in diesem Fall bliebe Marcel Fries ruhig. Er führt seine Radwandergruppe mit sanftem Gleichmut durch die französische Provinz, unterbrochen von leichten Ermahnungen auf Hauptstraßen: "Bleibt bitte stets hintereinander mit reichlich Abstand, damit die Autos einscheren können!" Der schlaksige 62-jährige Holländer war Finanzmanager und Lehrer, bis er 2019 den Job an den Nagel hängte. Jetzt tut er bei Boat & Bike das, was ihm Spaß macht. Er liebe das Radfahren und sei gerne mit Menschen zusammen, sagt er lächelnd - auf der "Fleur" lasse sich das ideal kombinieren.

In der Zwischenzeit steuert Steffie Kranz das große Binnenschiff zum nächsten Treffpunkt. "Mein Großvater war Kapitän", erzählt die 51jährige Deutsche, "mein Vater fuhr als Offizier zur See, bis ich geboren wurde." Dann ging es in den Sommerferien immer an die Adria, zum Segeln. "Das ist mir als Teenager gehörig auf die Nerven gegangen."

Nach ein paar Studienjahren holt sie dennoch der Ruf des Wassers ein. Aber Frauen an Bord? Damals auf deutschen Schiffen nicht willkommen. Steffie geht nach Holland, macht 2001 am Ijsselmeer das Patent für Großsegler, 2004 das Europa-Binnenschifffahrtspatent. Sie und ihr Mann sind heute die Eigner der "Fleur" sowie des Großseglers "Gouwzee", der auf dem Ijsselmeer kreuzt. Auf dem Zweimaster müssen die Gäste kräftig mit anpacken: Segeln kann harte Arbeit sein. Auf der "Fleur" hingegen herrscht nach der Radtour französisches Laisser-faire - essen, plaudern, den Hundebauch kraulen und sich auf die nächste Tour freuen.

INFORMATION

Boat & Bike Tours

Die Kapitäne sind auch die Besitzer der Flussschiffe, sie sorgen für Unterkunft und Halbpension. Radtouren in vier Kategorien, je nach sportlichem Anspruch. Jede Gruppe wird von zwei Guides eskortiert, wahlweise Bikes mit oder ohne E-Antrieb.

www.boatbiketours.de

Paris und Umgebung entdecken

Endpunkt der Route Montargis-Paris ist der Yachthafen Arsenal, ideal gelegen für Stadtbesichtigungen, auch per Bike. Möglichkeit einer geführten Radtour mit Schwerpunkten zum Auswählen.

parisbiketour.net/de, www.visitparisregion.com