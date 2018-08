Für den Tourismus geschlachtet

Venedig ist jetzt fast überall. "Sie zerstören das, was sie suchen, in dem sie es alle gleichzeitig finden", sagte der Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger 1958. Nun ist es soweit.

Es ist alles zu viel: die Menschen, der Lärm, der Müll, den sie hinterlassen; der zusätzliche Verkehr unten und oben; der Raubbau an der Umwelt, sei es zu Wasser, zu Lande oder in der Luft; die Last für die Bevölkerung. An Venedig ist seit Jahren zu sehen, was ungehemmter Massentourismus anrichtet. Andere Plätze, meist mittelgroße schöne Städte mit historischem Kern, reihen sich in immer rascherer Folge in die Kette ein: Dubrovnik, Barcelona, Brügge, Amsterdam, Avignon, Florenz, Siena, Regensburg, Luzern, die Region um den Gardasee, die Insel Mallorca mit ihrer Hauptstadt Palma. Salzburg und das Salzkammergut sind nicht ausgenommen.