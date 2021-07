G'sunde Gegend

Kräuterkunde in der Hochsteiermark. Eine Vielfalt an Blüten und Heilpflanzen bedeckt die Almen und Wiesen rund um den Hochschwab.

Zuallererst einmal eine Definition. Die Hochsteiermark, das ist der noch junge Name des obersteirischen Ostens - ein gebirgiges, sattgrünes Auf und Ab zwischen Leoben, Mürzzuschlag und Mariazell. Neben technischen Innovationen entspringen hier rund um den Hochschwab auch jene Hochquellen, die ganz Wien und halb Graz mit frischem Trinkwasser versorgen. Kajak, Wanderschuh, Gleitschirm und Mountainbike geben den ganzen Sommer über den Ton an. Zwischen Aflenz und Mariazell jedoch finden viele ihr Glück statt in den prachtvollen Rundumblicken im Gras direkt vor ...