Mardi Gras forever. Fasching versäumt? Macht nichts, in den Südstaaten der USA lässt sich König Karneval das ganze Jahr lang besuchen.

Am Stadtrand von New Orleans steht sie da, eine schmucklose, graue, große Lagerhalle. Doch beim ersten Blick auf den Schriftzug "Mardi Gras World" in riesigen Lettern ist klar: Schmucklos und grau wird es darin kaum sein. Im Gegenteil. Mardi Gras, ...