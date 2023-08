Gebuchte Überholspur

Beispiel Barcelona: Sightseeing für Fortgeschrittene. Neben kleineren Agenturen bieten nun auch Reiseveranstalter geführte Touren an - ohne Schlangestehen.

Die Schlange vor dem Eingang ist lang, rund um die Basilika herrscht reges Treiben, im Inneren sowieso: Wer nach Barcelona kommt, will zumindest einmal auch "La Sagrada Família" im Bezirk Eixample besichtigen. Die Basilika, die Architekt Antonio Gaudí 1883 als ursprünglich kleiner bemessenes Kirchenprojekt von Architekt Francisco de Paula del Villar y Lozano übernommen hatte, wurde zu seinem Lebensprojekt und unvollendetem Meisterwerk. Seit Gaudís Tod im Jahr 1926 wurden verschiedenste Architekten mit den Bauarbeiten beauftragt.

"Die Fertigstellung der Sagrada Família war für 2026 geplant, zum 100. Todestag von Gaudí", erzählt Tourguide Ester Egea, die auch einige Jahre in Wien gelebt hat. Nicht zuletzt durch die Pandemie habe sich das wieder verschoben. Die "ewige Baustelle" und Unesco-Welterbe gilt Umfragen zufolge aber auch so als eines der schönsten Gebäude der Welt und ist die meistbesuchte Attraktion der katalanischen Hauptstadt. Und Besucher gibt es mehr als genug. Der Nachfrage entsprechend ist es daher auch ratsam, sich vor der Anreise ein Eintrittsticket online zu kaufen, vor Ort ist dies so gut wie unmöglich. Selbst für erfahrene Cityhopper, überzeugte Individualreisende oder Barcelona-Wiederholer ist eine geführte Tour durch das Wunderwerk, am besten in einer sehr kleinen Gruppe, eine gute Idee. Nicht nur, dass man damit mehr über Bau, Geschichte und Symbolik erfahren kann, auch entfällt so die Wartezeit vor der Sicherheitskontrolle und dem Eingang.

Der Reiseveranstalter Tui ist ein mittlerweile sehr engagierter Anbieter von solch geführten Touren. Mit dem Geschäftsfeld "Tui Musement" bietet das Unternehmen weltweit Ausflüge, Aktivitäten, Transfers und mehrtägige Touren an, darunter in vielen europäischen Städten. Mit dem Label "Tui Collection" möchte man noch einen Schritt weitergehen und diese Erlebnisse vor Ort durch gezielte Auswahl an Guides und die Gestaltung noch außergewöhnlicher machen. 650 Tui-Collection-Erlebnisse in 100 Reisezielen gibt es derzeit. Pluspunkte laut Tui: kleine Gruppen, flexible Stornierungsbedingungen und keine versteckten Kosten, sowie der Blick auf Nachhaltigkeit und Einbindung der lokalen Bevölkerung. Mehr als 200 Erlebnisse sind bereits durch das "Green & Fair"-Label nach GSTC-Kriterien (Global Sustainable Tourism Council) gekennzeichnet. Die "besonderen Erlebnisse" können online unter www.tuiexperiences.com/de und über eine App gebucht werden. Dies gilt auch für Reisende, die ihren Urlaub individuell - und nicht über den Veranstalter - geplant und gebucht haben.

Auch andere von Gaudí gestalteten Bauwerke sind begehrt, von der Casa Milà - La Pedrera, heute Unesco-Welterbe, bis zum Art-Nouveau-Bauwerk Casa Batlló und dem Park Güell, geplant als Wohnoase betuchter Familien mit von der Natur inspirierten Skulpturen, Säulengängen und Arkaden. Was damals ein Flop war, ist heute ein Publikumsmagnet. Seit 1923 ist der Park öffentlich zugänglich und seit 1984 ebenfalls mehr als gut besuchtes Unesco-Welterbe. "Es sind wieder so viele Leute wie vorher da", sagt Ester Egea. "Am besten ist es, gleich in der Früh herzukommen. Das gilt auch für La Pedrera."

Anbieter geführter Touren - die Tickets auch für stark frequentierte Sehenswürdigkeiten reservieren - gibt es viele und die Nachfrage wächst. Führungen, ganz ohne Anstehen ums Ticket, bieten Plattformen wie www.getyourguide.de, groundline.com oder www.viator.com an, die in vielen Städten weltweit aktiv sind. Für Barcelona ist gleich eine ganze Riege an deutschsprachigen Angeboten im Internet zu finden, die Führungen durch die Stadt und zu den Highlights zu Fuß anbieten, im Öko-Tuk-Tuk, per Segway oder mit dem Fahrrad. So etwa unter www.barcelona.de, welovebarcelona.de, www.webarcelona.net, www.stadtfuehrung-auf-deutsch.de/barcelona oder dbtoursbarcelona.com.

Dass Barcelona, wie auch Paris, Venedig oder Dubrovnik, an "Overtourism" leidet, ist bekannt. Wer dennoch nicht auf einen Besuch von Kataloniens schöner Hauptstadt verzichten möchte, für den sind die schlauen Angebote eine gute Alternative. Denn beim Versuch, Tickets für die begehrtesten Sehenswürdigkeiten zu ergattern, vergeht kostbare Freizeit. In Barcelona und auch anderswo. Mit Tour geht's quasi auf der Überholspur auf den Eiffelturm in Paris, ins Forum Romanum in Rom, in Granadas Alhambra oder auch ins Stadion Santiago Bernabéu in Madrid.

Zurück nach Barcelona: Die Touren regen immer wieder an, ausgetretene Pfade verlassen. Ein neues aufstrebendes Viertel ist etwa Poblenou. Das ehemalige Industriegebiet lockt mit vielen netten Lokalen, kleinen Geschäften und der Nähe zum Strand.