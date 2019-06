Gekommen, um zu staunen

Die Natur kann sich sehen lassen. Sommerliche Ausblicke in Erdgeschichte und Sternenzelt.

Naturforscher - und solche, die es werden möchten - haben im Burgenland einen spannenden Sommer vor sich, vor allem in der Region Neusiedler See. Rund um den See befinden sich gleich zwei Naturparks sowie der Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel. Und genau das können kleine und große Naturfans jetzt wirklich nutzen.

Bei "3 Parks an einem Tag" haben sich die beiden Naturparks Rosalia-Kogelberg und Neusiedler See-Leithagebirge gemeinsam mit dem Nationalpark Themen und Programme überlegt, die sie an einem Tag in allen drei Naturgebieten auch präsentieren. Zwölf Stunden lang streift die Gruppe dann geführt von Experten durch die drei Parks!

Tipp: Die ÖBB führen an Wochenenden und Feiertagen zwei Mal täglich einen Railjet von Salzburg aus direkt nach Neusiedl am See. Von 29. Juni bis 1. September gibt es zusätzlich dazu auch einen anschließenden Busshuttle zu den Seebädern Neusiedl und Weiden.

"Vom Hai zum Graurind" heißt der diesjährige Sommerschwerpunkt am 6. Juli. Für 57 Euro werden 20 Millionen Jahre Landschaftsgeschichte in allen drei Naturgebieten an einem Tag lebendig. Höhepunkte sind etwa fossilienreiche Kalkablagerungen, Einblicke in die Entstehung der Landschaftsformen, Pflanzen als Geologen, Korallenriffe und Eiszeitrelikte sowie die Sandlebensräume. Start ist morgens um acht Uhr beim Haus am Kellerplatz in Purbach. Das Programm endet zwölf Stunden später! Pausen, Busshuttle und eine Nachmittagsjause mit regionalen Produkten sind natürlich inkludiert. Nur nach Anmeldung, diese und weitere Infos unter www.neusiedlersee.com

Durch die Nacht mit einem Astrophysiker wandern, Mondrover im Workshop bauen und Space-Sound vom Feinsten erleben - zum

50. Jahrestag der Mondlandung legen die zum 1. Europäischen Sternendorf zusammengeschlossenen Orte Gummer, Steinegg, Kardaun und Karneid im Südtiroler Eggental ein Extraprogramm auf. Um die Bedeutung der Raumfahrt in Erinnerung zu rufen, dreht sich von 14. bis 21. Juli alles ums Weltall. So spricht in Gummer der ehemalige European-Space-Agency-(ESA)-Astronaut Waleri Tokarew zum Thema "Der Mensch im All". Dazu gibt's Blicke in den Mond auf der Sternwarte Max Valier, der einzigen in Südtirol der Öffentlichkeit zugänglichen, durch das rund 80 cm-Spiegelteleskop. Nach Spaziergängen zwischen Sternwarte, Sonnenobservatorium, Planetenweg und Planetarium wird stilvoll gespeist, bei den Astro-Wirten in Steinegg, mit Mondfinsternis-Knödel und Milchstraßen-Milchreis. www.eggental.com

Das Strandleben an der oberen Adria hat eine lange Tradition. Auf ganze 55 Millionen Jahre und auch mehr lässt sich da zurückblicken am Ausgrabungsort beim Touristenort "Villaggio del Pescatore", ganz in der Nähe des hübschen Schlosses Duino und seines Rilkepfads bei Triest.

Die Steinschichten haben hier einen unglaublichen Fischreichtum konserviert und vor einigen Jahren auch das Skelett von Antonio freigegeben - ein rund vier Meter langer Hadrosaurier. Nun wurde im letzten Jahr auch dessen "Bruder" namens Bruno mittels langwieriger und aufwändiger archäologischer Feinarbeit freigelegt und zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert. Der ist auch gleich einen ganzen Meter länger als Antonio, rund 600 Kilo schwer und etwa 70 Millionen Jahre alt - und damit der größte Dinosaurier Italiens. Da an ihm, vor allem an der Freilegung seines noch im Stein verbliebenen Schwanzes noch mit Hilfe von Feinmechanik und Techniken wie Ameisensäure-Strahl gearbeitet wird, ist Bruno für die nächsten Monate wieder unter Verschluss.

Doch bei den Führungen, auch für Familien, erzählen die Gesteinsschichten von den Urzeiten unseres Planeten und seiner faszinierenden Fauna. Die kombinierten Führungen, auch in englischer Sprache, durch die Ausstellung und die paläontologischen Fundstätte des Villaggio del Pescatore werden von der Cooperativa Gemina organisiert und finden an Sonn- und Feiertagen zwischen 16.30 bis 20.30 Uhr statt. Für Kinder unter sechs Jahren ist der Eintritt kostenlos. https://cooperativagemina.com, www.turismofvg.it

Quelle: SN