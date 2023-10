Gepäckverlust: Getrennte Wege

Die ewige Sorge um den Koffer auf Flugreisen. Ein paar Tipps, wie man Gepäckverlust vermeidet und was zu tun ist, wenn's dennoch passiert.

Die Blätter fallen, die Temperaturen ebenso, und nicht nur die Zugvögel denken an den großen Flug. Der Herbst ist eine gute Saison für Städtereisen, gelegentlich auch mit dem Flugzeug, aber auch der Auftakt für die Fernreisezeit. Die Vorfreude auf unbeschwerte Urlaubstage wird jedoch manchmal getrübt durch lange Gesichter an der Gepäcksausgabe am Flughafen. Ja, wo isser denn, der Koffer?

Die Wahl des Gepäckstücks hilft bei der Wiedererkennung. Grau oder Schwarz mögen dezent und elegant erscheinen, sind aber allzu sehr verbreitet, was auf dem Förderband die Zuordnung schwierig, die Verwechslung aber leicht macht. Also lieber Mut zur Farbe oder zu einem markanten Muster! Oder, wenn der alte Koffer noch ein paar Jährchen halten soll, zumindest ein buntes Kofferband oder ein gut sichtbares Pickerl - und warum nicht vom letzten Lieblingshotel - draufkleben.

Apropos kennzeichnen: Auch die robusten Baggage Tags vom Check-in der Fluglinien halten nicht immer, daher ist ein zusätzlicher Anhänger am oder auch im Koffer mit Namen und Adresse hilfreich, um das herrenlose Gepäckstück doch noch an die oder den Richtigen zu expedieren.

Seit gut zwei Jahren gibt es ein zusätzliches, elektronisches Helferlein zum Aufspüren von Taschen, Koffern oder Schlüsseln: der AirTag oder SmartTag. Erhältlich für iOs und auch Android, helfen die kleinen, scheibenförmigen Ortungsgeräte, seine Siebensachen im Auge zu behalten.

In einem Umkreis von etwa 20 Metern funktioniert das höchst präzise, wenn der Koffer aber gerade am anderen Ende der Welt unterwegs ist, verbinden sich AirTag oder SmartTag via Bluetooth und durch einen Ultra-Breitband-Funk (UWB) mit einem beliebigen Apple- oder Android-Gerät, etwa wenn andere Flugpassagiere oder Flughafenmitarbeiter in der Nähe sind.

Gründe, warum Mensch und Koffer getrennte Wege gehen, gibt es mehrere. Das Gepäckstück ist etwa vom Band gefallen oder in den falschen Flieger geladen worden. Ein hilfreicher Tipp von Airport-Managerin Doris Völkerer-Lenz von Emirates: "Alte Bag-Tag-Abschnitte, die beim Einchecken des Gepäckstücks auf den Koffer geklebt wurden, entfernen." Denn falls die große Tag-Schleife verloren gehe, orientiere sich das Flughafenpersonal an diesen kleinen Stickern, um das Gepäck zu identifizieren. Werden sie vor einem neuen Flug aber nicht abgelöst, werden diese alten Daten vom System erfasst und genutzt. So landet das Gepäck vielleicht in Bali, während der Passagier nach New York fliegt.

Der Koffer ist also perdu. Was tun? Zuallererst führt der Weg im Flughafen an den Schalter des Gepäckdiensts, um dort das PIR-Formular (Property Irregularity Report) auszufüllen und die Kopie gut aufzubewahren. Auch für die anschließende, schriftliche Anzeige bei der Fluglinie sollte man sich nicht allzu lange Zeit lassen. Denn, so die Rechtsexperten vom Automobilclub ÖAMTC, nur bei Einhaltung gewisser Fristen bestehen Ansprüche auf Ersatzleistungen. Verspätetes Gepäck muss innerhalb von 21 Tagen ab Übergabe gemeldet werden, beschädigtes Gepäck innerhalb von sieben Tagen nach Erhalt.

Verloren, beschädigt oder verspätet - derzeit haften Fluglinien mit maximal knapp 1600 Euro. Und Vorsicht: Bei Verlust des Gepäcks wird lediglich Schadenersatz in Höhe des jeweiligen Zeitwerts der Gegenstände geleistet, nicht des Werts bei Neuanschaffung.

Reisende tun in jedem Fall immer gut daran, das Notwendigste im Handgepäck bei sich zu führen, von Handy bis zu Wertgegenständen. Wer am Zielort ohne Gepäck dasteht, erhält von der Fluglinie ein "Overnight-Kit" mit Zahnbürste und Ähnlichem oder teilweise Ersatz für die Anschaffung der notwendigsten Dinge wie Toilettenartikel und Kleidung.

Laut internationalen Abkommen gilt: Das Luftfahrtunternehmen haftet grundsätzlich für Schäden durch Verspätung bei der Beförderung von Reisegepäck. Kann die Airline aber beweisen, dass sie alles Zumutbare getan hat, um den Schaden zu vermeiden oder die Ergreifung dieser Maßnahmen unmöglich war, geht der Passagier möglicherweise leer aus. Bei aufgegebenem Reisegepäck besteht übrigens eine verschuldensunabhängige Haftung. Beim Handgepäck hingegen muss der Fluggast das Verschulden nachweisen. Wer Luxusartikel oder Designerkleidung transportiert, kann die Haftungshöchstgrenze von 1600 Euro durch eine zusätzliche Reisegepäckversicherung für den Zeitraum der Reise erhöhen oder vorab die Deklaration des wertvollen Inhalts bei der Airline - meist jedoch gegen Aufzahlung - vornehmen.