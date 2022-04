Glaube, Liebe, Hoffnung

Rom verschenkt sich in Schönheit und Kraft. Zwischen reicher Geschichte, quirligem Leben in den Gassen und stiller österlicher Einkehr kehrt die Stadt zu alter Stärke zurück.

Er ist entschlossen zu siegen. Die Brauen zusammengezogen, die Lippen aufeinandergepresst, den Blick fest auf sein Ziel gerichtet, spannt er seine Muskeln. Alles an ihm ist Kraft und Konzentration, Mut, Wille und Zuversicht. Kaum ein Besucher geht achtlos an ihm vorüber, so mancher bleibt lang stehen, staunend, dass Marmor leben kann, und versucht, heimlich die Hand auf die kühle weiße Glätte zu legen, als könne er eine Hoffnung mitnehmen. Doch dann würde ein durchdringender Pfeifton die Wächter herbeirufen. Wie alle ...