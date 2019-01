Gondelferraris und Königstouren

Die Top-Ten- Neuheiten aus den Skigebieten. Neue Skigroßräume, leistungsfähigere Bergbahnen - für die neue Saison haben sich die Wintersport- regionen wieder viel Neues einfallen lassen.

Skigebiete werden verbunden, spektakuläre neue Bahnen und Pisten locken in die Berge: Trotz oder gerade wegen des Klimawandels haben die alpinen Wintersportorte wieder investiert. Hier sind die interessantesten Neuigkeiten.



Kitzbüheler Horn runderneuert

Sonnig, ruhig, gemütlich: Das ist Kitzbühels "zweites Skigebiet", das Kitzbüheler Horn auf der anderen Talseite von Streif und Pengelstein. Das soll auch so bleiben, obwohl die gemeinsame Bergbahngesellschaft für den neuen Winter mehr als 20 Millionen Euro in die Runderneuerung gesteckt hat - für eine neue Sechsersesselbahn "Brunelle" und eine Kleinkabinenbahn, die die schneesicheren Hänge ins Raintal erschließt. Und natürlich für zahlreiche neue Schneekanonen. Zusätzliche Pisten hat man ganz bewusst nicht gebaut, das "Horn" soll ein Familienskigebiet bleiben.