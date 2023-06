Griechenland: Das Bike des Hippokrates

Radeln auf Kos. Nicht nur baden: Die Kykladeninsel empfiehlt sich auch als Ziel für Sportler, insbesondere Mountainbiker.

Ein Blick auf die strammen Wadeln von Michalis Papasavvas reicht, und die Sonntagsbikerin weiß: Der Tag könnte anstrengend werden! Michalis erkor schon vor längerer Zeit die Insel Kos im äußersten Südosten der Ägäis zu seiner Wahlheimat. Der Liebe wegen - aber nicht zur schönen Helena, sondern jener zu dem Eiland und dessen perfekten Bedingungen für Mountainbiker. Ursprünglich aus dem bergigen Norden Griechenlands, hat er es hier auf zwei Rädern weit gebracht: Der internationale Champion war mehrfacher griechischer Staatsmeister in diversen Mountainbike- und Downhill-Disziplinen.

"Kos ist für Biker ein echtes Paradies", schwärmt der Profi. "Nirgendwo sonst in Griechenland wurde in den letzten Jahren so viel für Radfahrer getan wie hier." Das Angebot an familienfreundlichen Küstenradwegen sowie für routinierte Mountainbiker wird laufend erweitert. Mittlerweile gibt es vielfältige, unterschiedlich anspruchsvolle Möglichkeiten auf Naturpfaden sowie neu angelegten (Downhill-)Trails. Am allerschönsten, so sind sich Biker einig, sind jene zu Füßen des bewaldeten, bis zu 846 Meter hohen Dikeos-Gebirges.

Zahlreiche Bike-Akademien kümmern sich um engagierte Sportler, und der Europäische Radsportverband (UCI) trägt hier alljährlich internationale Bewerbe aus. Allein das bedeutet bereits eine Adelung für Kos in der Disziplin Bike. Heute strampelt Michalis nicht mehr für Siege und Pokale, sondern widmet sich dem Trendsport entspannter und auf Wunsch mit Gästen, denn er leitet die Bike-Station des Neptune Luxury Resort.

Doch bevor Michalis mit seiner kleinen Gruppe startet - als echtem Crack kommen ihm natürlich keine E-Bikes in den Verleih, er setzt auf Muskelkraft pur -, drehen wir an einem anderen Rad: dem der Zeit. Vor knapp 2500 Jahren, um 460 vor Christus, erblickte auf der Insel Kos, deren Name, nebstbei bemerkt, griechisch mit kurzem o gesprochen wird, niemand Geringerer als Hippokrates das Licht der Welt. Dieser berühmteste Arzt des Altertums und "Vater der Medizin" räumte dem ärztlichen Handeln unter hohem, ethischem Verantwortungsbewusstsein mehr Wirkkraft ein als den Worten und Opfergaben der Priester. Eine gewagte Angelegenheit. Hippokrates betrieb auf seiner Heimatinsel die erste Kurklinik der Welt: das Asklepieion, gewidmet dem Asklepios, Gott der Heilkraft. In der Antike zogen aus dem gesamten Mittelmeerraum heilungsuchende Pilger hierher. Diesmal auch per Rad, denn Hippokrates' Wirkstätte ist Ziel der Bike-Tour.

"Sie zählt zu meinen Lieblingstouren, ist allerdings ein wenig anstrengend", erklärt der durchtrainierte Sportler mit einem leicht schiefen Grinsen. "Wir fahren zunächst in das Bergdorf Zia auf rund 350 Metern Höhe. Retour geht es dann gemütlich die Küste entlang." Über unterschiedliche Terrains mit Trails, Schotter und kurzen Asphaltstrecken geht es abwechslungsreich mehr oder weniger steil bergauf, noch unter der milderen Sonne der Vorsaison. Die Kulisse zu Füßen des Dikeos und der Blick über das Meer auf die nördlichen Nachbarinseln Pserimos, Kalymnos und Leros entschädigen für das anstrengende Strampeln.

Das Vorzeige-Bergdorf Zia entzückt all jene, die sich nicht allzu sehr am typischen Massentourismus stoßen. Zugegeben, hier herrscht idyllisches Hellas-Bilderbuchflair mit grandioser Aussicht bis hin zur knapp sechs Kilometer entfernten türkischen Küste bei Bodrum - aber das "authentische Dorf" besteht vorwiegend aus Souvenirläden und Restaurants, und Touristenbusse schnaufen in Kolonnen die Serpentinenstraße herauf. Eine kurze Erfrischung, dann geht es zurück in die ruhige Beschaulichkeit, durch einsame, helle Kiefernwälder, bergab, dem eigentlichen Ziel Asklepieion entgegen.

Die gigantische Anlage dieser bedeutendsten Kur- und Heilanstalt der Antike in erhöhter Lage über der Inselhauptstadt Kos beeindruckt auch heute noch: In grün-bewaldete Hügel eingebettet, erstreckt sie sich über drei mit imposanten Marmortreppen verbundene Ebenen. Hier lassen sich schon mit wenig Fantasie gut entspannte Wellness-Tage vorstellen. Die Überreste mächtiger Mauern, von Torbauten, Wandelhallen, Brunnen und Tempeln zeichnen die einstige Größe und Schönheit des Komplexes nach.

Der Überlieferung zufolge umfasste der einstige Kurbetrieb Rauschmittel, Kräuter, Heilschlaf, Traumdeutung, Thermalbäder und sogar Operationen. Wer sich die Szenerie bildlich vorstellen möchte, dem sei der Kleingruppenausflug TUI-Collection-Tour "Kos exklusiv entdecken" empfohlen: Auf Tablets sehen die Besucher digitale Augmented-Reality-Rekonstruktionen auf Basis jüngster archäologischer Forschungen. Als farbenfrohes, lebendiges Abbild der Geschichte und anschaulich unterhaltsamen Einblick in das antike Gesundheitswesen.

Die Rückfahrt zum Hotel ist auch für müde Wadeln reiner Bike-Genuss: In rasanter Abfahrt über winzige Nebenstraßen führt Michalis seine Verfolger hinunter zur Nordküste mit ihren ausgedehnten weißen Sandstränden. Beim Badeort Tigaki geht es direkt am türkisblauen Nass entlang, dann zum Naturschutzgebiet des Alikes-Salzsees, einem Brutgebiet für Flamingos. Zurück im Resort, hat sich das Bikegrüppchen ein erfrischendes Mythos, das lokale Bier, verdient. Und alle sind sich einig: Die belebende Heilkraft dieses zweirädrigen Ausflugs ist der Gesundheit mindestens so zuträglich wie einst die Bemühungen von Hippokrates.



INFORMATION

Anreise: Direktflug nach Kos fünf Mal die Woche ab Wien mit Austrian, ein Mal die Woche ab Salzburg mit Eurowings.

Wohnen: Im Portfolio von TUI Austria finden sich 178 Hotels auf Kos, neben Eigenmarken wie TUI Magic Life, TUI Blue, TUI Kids Club sticht besonders das Neptune Luxury Resort in Mastihari an der Nordküste heraus, mit Spa, viel Wassersport und vier Restaurants. www.neptune.gr, www.tui.at/kos

Weitere Auskünfte zum Land: www.visitgreece.gr