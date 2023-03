Grönland: Klischee in Weiß

Auf dem Seeweg nach Grönland. Die größte Insel der Welt ist zu 80 Prozent mit Eis bedeckt - und für Kontinental-Europäer eine fremde Welt.

Farbkleckse: bunte Häuser in Ilulissat an der Diskobucht.

Nach zwei Tagen ohne Land tauchen vor dem großen Fenster des Schiffsrestaurants die ersten Eisschollen auf. Kathi dreht sich um zu ihren Eltern und ruft begeistert: "Schaut mal, da sind Robben! Und dort Wale!" Noch ehe wirklich Land in Sicht ist, erfüllen sich bereits die ersten Klischees des Naturparadieses Grönland: Eisberge, Robben, Wale. Als dann in einiger Entfernung schroffe, schneebezuckerte Berge auftauchen, ist das Ziel erreicht. Den 377 Passagieren an Bord der "MS Fridtjof Nansen" wird tagtäglich mehrmals die Möglichkeit kredenzt, alles über dieses Weltwunder Grönland zu erfahren. Kathi, die mit ihrem kleinen Bruder und ihren Eltern unterwegs ist, wird ebenfalls immer wieder ihre Impressionen schildern und jede Menge Fragen stellen.

Qaqortoq ist die erste Siedlung, vor der die "Fridtjof Nansen" ankert. Er macht einen hübschen Eindruck, der Ort, gepflegt, und mit den hier so typischen bunten Häuschen. Die Farben sind nicht willkürlich gewählt. "Jede Farbe war ein Hinweis auf die Bedeutung des Hauses", erklärt Nikkie, "das Krankenhaus war in Gelb, die Post in Grün, die Polizei in Schwarz, das Kraftwerk in Blau lackiert. Die meisten anderen Häuschen jedoch waren rostrot gestrichen, ganz einfach, weil es die billigste Farbe war." Heute jedoch könne man Häuser ganz nach den gewünschten Farben bestellen, sagt die junge Inuit-Frau.

Jeder hier kennt Nikkie, und sie kennt auch jeden. Nikkies Familie stammt aus Qaqortoq. Die Menschen in dieser so unwirtlich scheinenden Welt sind freundlich, lachen gerne, und die meisten sprechen ein paar Brocken Englisch. Es scheint fast unglaublich, dass die 5000-Seelen-Gemeinde die fünftgrößte Stadt der Insel ist. Die Gesamtbevölkerung Grönlands kommt auf weniger als 60.000 Einwohner. Als das Schiff schließlich ablegt und den Ort hinter sich lässt, legt sich die für gelernte Kontinentaleuropäer völlig ungewohnte Weite und Abgeschiedenheit wie ein kühles, sanftes Tuch auf die Seele. Schon hinter der nächsten Bucht ist das Schiff mit seinen Passagieren auf weiter Strecke mutterseelenallein.

"Stellen Sie sich eine Insel vor, die von Norwegen bis Spanien reicht - dann haben Sie das Größenverhältnis Grönlands erfasst", sagt Naaja Nathanielsen. Die grönländische Ministerin für Finanzen und Gleichberechtigung erzählt von der Herausforderung in ihrem Land, dass nur 60 Prozent der Bewohner in der Stadt leben, der Rest in kleinen Dörfern, die teilweise nur 100 oder weniger Einwohner haben. "Jeder und jede von ihnen hat ein Recht auf Gesundheitsversorgung und Schulbildung. Das ist unsere größte logistische Aufgabe."

Seit 2009 verwaltet sich Grönland als Teil Dänemarks selbst. "Das heißt, dass all diese Regelungen den Gemeinden selbst vorbehalten ist. Wir wissen auch, dass wir mehr geschultes Personal hier brauchen. Mehr als die Hälfte der Grönländer haben nur zehn Jahre Pflichtschule absolviert." Viele Uni-Absolventen jedoch, die in Dänemark ihren Abschluss machen, kommen danach nicht mehr in ihre weiße Heimat zurück.

Was den Inuit hier besonders zu schaffen macht, ist der Verlust ihrer jahrtausendealten Lebensweise. "Die Menschen siedeln vom Dorf in die Stadt, werden in Sozialbauten gesteckt, müssen regelmäßig in die Fischfabrik zum Arbeiten. Das entspricht aber nicht dem traditionellen Leben als Jäger und Fischer. Dieses Leben gibt es so gut wie gar nicht mehr", beklagt auch Nikkie. Die Folgen sind schlimm. Die Selbstmordraten sind hoch, die Zahl der Alkoholkranken ebenso, fügt die Ministerin hinzu. Dass Tourismus die Wirtschaft ankurbeln kann, darüber sind sich beide einig. Aber auch hier ist es ein Problem der Infrastruktur und der großen Entfernungen - wie auch die Passagiere der "Fritjof Nansen" im Laufe der Reise feststellen werden.

Begeisterung für Grönland zu empfinden sei eigentlich keine Kunst, meint eine mitreisende Diplompsychologin bei der abendlichen Tasse Tee. Mittlerweile hat das Schiff den nördlichen Polarkreis überschritten und in Grönlands zweitgrößter Stadt, Sisimiut, festgemacht. Im lokalen Kunsthandwerkszentrum schnitzt Barse Lyberth Svendsen aus Rentierknochen wunderbar feine Figuren. Nach ein paar gewechselten Worten legt er dem Besucher einen kleinen Eisbären in die Hand, der derart kunstvoll gefertigt ist, dass man glauben könnte, er wäre echt - aber in Miniatur.

Die meisten Mitbringsel jedoch sind Tupilaks, "Seelen" auf Kalaallisut, der Sprache der Inuit. Diese aus Knochen geschnitzten Seelen der Verstorbenen sind kleine, mythische Figuren, die ein wenig angsteinflößend aussehen. Versehen mit Zaubersprüchen waren sie einst ein mächtiger Schutz für diejenigen, die sie trugen. Heute werden sie wegen ihrer ein wenig gruseligen Form gerne von Besuchern gekauft. Jeder Tupilak sieht anders aus, trägt die Handschrift seines Schöpfers.

Doch der Höhepunkt kommt erst. Seit 2004 zählt der Eisfjord von Ilulissat zum Unesco-Weltnaturerbe. Der produktivste Gletscher der gesamten nördlichen Hemisphäre, der Sermeq Kujalleq, produziert jährlich 46 Kubikkilometer Eis. An seiner Abbruchkante ergibt das eine Geschwindigkeit von 40 Metern pro Tag. Von dort schieben sich gewaltige Mengen Eis durch den Fjord, in dem ein riesiges Eisfeld anwächst.

An seinem Ende, in der berühmten Diskobucht, schwimmen Zehntausende Eisberge - von kleinen Bruchstücken bis hin zu riesigen Brocken. Mit kleinen Booten kommt man ihnen ganz nahe. Vom Eisfjord Center gibt es auch einen Fußweg direkt zum Fjord, wo sich die Eismassen gut beobachten lassen. Ilulissat lädt zum Staunen ein, zum Flanieren in dieser großartigen Welt. Dann geht es durch das Eisfeld in der Bucht wieder zurück ins offene Meer.

Im Hochsommer, wenn die Sonne nicht untergeht, lässt sich am Außendeck noch spätabends gut beobachten, wie der Kapitän das Schiff geschickt zwischen den Eisbergen hindurchsteuert. Die Mitternachtssonne bringt den Biorhythmus ein wenig durcheinander. Doch das stört nicht. "Eigentlich gibt es keine Zeit zum Schlafen, denn die Naturschauspiele hören einfach nicht auf", stellt die Psychologin mit einem Grinsen fest. Sie hat recht. Auch an den kommenden Tagen folgen neue Sensationen: Anlandungen auf einsamen Stränden, Moschusochsen, die sich für die zweibeinigen Besucher nur kurz interessieren, schroffe Berge und ungezähmte Bäche, die eine einzigartige Kulisse bilden. Die Faszination findet kein Ende, keine Grenze.

Ein mehr als würdiger Abschluss ist die Fahrt durch den Prins Christian Sund - oder Ikerasassuaq ("Großer Sund"), wie er in der Inuit-Sprache genannt wird - mit seinen Gletschern und steilen Bergen. Hinter einer Bergkuppe taucht wie das Nest einer Möwe die kleine Ortschaft Aappilattoq auf, die im Schatten eines steil aufragenden Berges liegt.

Nach ein paar Minuten steuert ein Motorboot auf die ruhig daliegende "Fritjof Nansen" zu. Ein Vater mit seinen Kindern ist zu unserer Begrüßung über das Wasser gekommen. Die Kinder winken unaufhörlich - sogar dann noch, als sich das Schiff langsam auf den Weg macht und sich im Gewirr der Fjorde seinen Weg ins offene Meer bahnt. Dann verschwindet allmählich auch der letzte Felsen dieser unglaublichen Insel namens Grönland im aufziehenden Nebel. Sehnsucht kommt auf.



INFORMATION

Grönland lässt sich gut mit einer Expeditionskreuzfahrt mit Hurtigruten erkunden. Die modernen Schiffe mit Hybridantrieb gleiten fast lautlos durch die einzigartige Landschaft. Die Investitionen der Postschiff-Reederei, die im Juni ihr 130jähriges Bestehen feiert, in grüne Technologien und Innovationen sollen einen neuen Standard für die gesamte Branche setzen, wie mit den beiden weltweit ersten Hybrid-Expeditionsschiffen MS Roald Amundsen und MS Fridtjof Nansen. Derzeit wird am ersten emissionsfreien Postschiff gearbeitet.

Tipps: Für die vielen Anlandungen mit Zodiacs sind wasserfeste Hosen Voraussetzung. Auch Insektenschutz und Moskitonetz über den Kopf ist anzuraten.

Infos und Fahrpläne: www.hurtigruten.de