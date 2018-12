Gute Aussichten am Dach Afrikas

Äthiopien. Das Land ist nach einem Regierungswechsel im Aufwind. Und auch touristisch geht es aufwärts - mit Einschränkungen.

"Where do you come from?" Der Anbandelungsversuch mit dem Touristen funktioniert weltweit, auch in Äthiopien. Und das Rudel an neugierigen Kindern in Lalibela ist durchaus kenntnisreich. Wenn sie "Austria" hören, folgen Fragen wie "Do you know Alaba?" Oder "Arnautovic?". Manche geben auch vor, für einen Fußball Geld zu sammeln, was ebenso schwer abzuweisen ist wie die Geschichte, man wolle ein Buch kaufen. Für menschliche "Fotomotive" sollte man doch ein paar kleine Scheine in der Landeswährung Birr herausrücken. Und wer die Kleinen nicht dazu "erziehen" möchte, Touristen als Melkkühe zu betrachten, kann sein Gewissen bei einem der vielen seriösen Hilfsprojekte erleichtern. Der freundlichen Zuwendung und Anhänglichkeit kann sich aber kaum jemand entziehen.