Gute Tipps für Mietwagen-Einsteiger

Wer kein eigenes Fahrzeug besitzt oder am Urlaubsort mobil sein möchte, wählt einen Mietwagen. Besonders für Neulinge gibt's da einiges zu beachten.

Endlich die ultimative Flexibilität in den Ferien erleben: Aus Flieger oder Bahn ausgestiegen, wollen Urlauber unmittelbar in die sorglose, freie Zeit starten. Bei einem vor Abreise gebuchten Mietwagen lässt sich der Schlüssel direkt abholen. Somit steht dem Gefühl von Freiheit nichts mehr im Wege. Kinder, Haustiere und schweres Gepäck springen allesamt an Bord. Mietwagen-Veranstalter wie Sunny Cars und auch der ÖAMTC geben Expertentipps für all diejenigen, die - womöglich zum ersten Mal - ein Urlaubsauto mieten.

Die Preise für Mietfahrzeuge sind heuer allerdings weiter gestiegen und so hoch wie selten. "Die Flotten der Anbieter wurden während der vergangenen Jahre aufgrund der Corona-Pandemie und der somit fehlenden Nachfrage vor allem in Urlaubsregionen stark reduziert, Autos wurden verkauft. Jetzt steigt die Nachfrage wieder - aber den Anbietern fehlt es an Fahrzeugen, daher steigen die Preise rasant", erklärt Thomas Oppenheim, Leiter des ÖAMTC-Reisebüros. Da Autokauf derzeit durch Chipmangel und lange Lieferzeiten generell schwer ist, werden die hohen Mietpreise laut Mobilitätsclub noch anhalten.

1. Wie erhalte ich meinen perfekten Mietwagen?

Nach der Buchung von Unterkunft und Flug machen sich Urlauber häufig als nächstes auf die Suche nach dem passenden Auto. Dabei steht an erster Stelle, zunächst die Angebote für Mietwagen auf ihre Seriosität zu überprüfen. Um vor Ort tatsächlich das gewünschte Fahrzeug zu erhalten, ist es das A und O, nur bei professionellen Anbietern zuzuschlagen. Dabei hilft - neben Bewertungsportalen - auch ein Blick auf den Unternehmenssitz im Impressum. Hier sehen Kunden sofort, ob die Firma aus der Heimat stammt und dessen Ansprechpartner somit die Landessprache sprechen. Besonders, wenn das Auto extrem günstig erscheint, heißt es genauer hinsehen. Denn auch auf dem Mietwagen-Markt gibt es das ein oder andere schwarze Schaf. Hier rät der ÖAMTC-Experte : "Vergleichen Sie die Preise und mieten Sie bei seriösen Anbietern. Preislich bieten große Firmen oft einen Vorteil gegenüber kleineren, da diese in der Regel weniger Fahrzeuge zur Verfügung haben."

2. Was muss ich bei der Wahl der Fahrzeugkategorie beachten?

Bei den allermeisten Mietwagen-Anbietern stehen bei der Buchung eines Autos sogenannte Fahrzeugkategorien zur Wahl. Das bedeutet, dass eine Kategorie verschiedene Modelle diverser Automarken beinhaltet, keine fest definierten einzelnen Autos. Der im Buchungsprozess für eine Fahrzeugkategorie symbolhaft dargestellte Wagen dient daher lediglich als Beispiel. Oft haben Kunden übrigens auch vor Ort Glück, wenn der Anbieter alle Modelle der gebuchten Kategorie bereits an andere Reisende vermietet hat. In dem Fall erhalten sie meist ein gratis Upgrade in die nächsthöhere Klasse. Das muss aber tatsächlich kostenfrei sein.

3. Wann buche ich meinen Mietwagen idealerweise?

Am besten sollte laut Sunny Cars der fahrbare Untersatz so früh wie möglich reserviert werden - also in aller Ruhe zuhause. Nur so gehen Urlauber sicher, dass vor Ort das Wunschauto bereitsteht. Zudem ergibt sich vor der Buchung die Gelegenheit, Angebote und ihre Bedingungen zu vergleichen. Am Urlaubsort angekommen, verspüren nur die wenigsten Lust darauf, detaillierte Vertragsbedingungen zu studieren. Zumal im Ausland vielleicht noch Verständigungsprobleme dazukommen. Idealerweise also den Mietwagen auswählen, bevor Flug, Hotel und Co. gebucht werden. Ist der Flug erst einmal gebucht und die Reise geplant, muss man die Preise akzeptieren und kann nicht mehr so einfach auf ein alternatives Ziel ausweichen", rät ÖAMTC-Experte Oppenheim. Und fügt hinzu: "Last-Minute Schnäppchen sind heuer eher die Ausnahme. Auch wenn die Mietpreise aktuell teuer erscheinen, lohnt es sich, rechtzeitig zu buchen." Da die Kosten durch eine hohe Nachfrage meist weiter steigen, spart eine frühe Buchung bares Geld. Oft gibt es die Option einer kostenlosen Stornofrist. Diese gilt es auf dem Schirm zu behalten, um den Kauf im Notfall noch rechtzeitig abzubrechen.

4. Welche Versicherung ist die richtige?

Prinzipiell empfiehlt Sunny Cars für alle Mietwagen-Interessenten ein möglichst umfangreiches Leistungspaket für den Fall der Fälle. Denn das beste Schnäppchen taugt nicht, wenn schon der kleinste Kratzer hohe Folgekosten verursacht. Von größeren Schäden ganz zu schweigen. Eine Vollkasko-Versicherung inklusive Erstattung der Selbstbeteiligung, ein KFZ-Diebstahlschutz sowie eine landesübliche Haftpflichtdeckungssumme von zwei Millionen Euro gelten als Mindestmaß. Darüber hinaus sollte die Versicherung auch Schäden an Glas, Dach, Reifen, Unterboden und Kupplung enthalten. Große Inklusive-Pakete gehen noch einen Schritt weiter und decken beispielsweise auch Abschleppkosten, Schadenbearbeitungsgebühren oder den Verlust von Fahrzeugschlüsseln und -papieren mit ab. "Auch eine zusätzliche Stornoversicherung kann sich lohnen", so Oppenheim.

5. Zwischen welchen Zahlungs- und Kautionsmöglichkeiten kann ich wählen?

Es gibt diverse sichere Zahlungsmöglichkeiten, die bei Abschluss eines Mietwagen-Vertrags zur Wahl stehen. Dazu zählt der Kauf auf Rechnung genauso wie das SEPA-Lastschriftverfahren oder eine Bezahlung per Kreditkarte, PayPal, Amazon Pay oder paydirekt. Vor Ort hinterlegt der Fahrer dann noch eine Kaution. Damit sichert sich der Vermieter bezüglich etwaiger Schäden, Strafzetteln oder vergessenen Tankens vor Rückgabe ab. In der Regel verlangen die Anbieter dafür eine Kreditkarte, ausgestellt auf den Namen des Mieters. Es gibt aber auch viele Mietwagenfirmen, die eine Kaution bar oder via Girocard akzeptieren - das gilt es vorab zu klären. Einige Qualitätsvermieter bieten auch die Option, ohne Kaution anzumieten.

6. Wo stecken potenzielle Kostenfallen?

Bevor ein Mietwagen-Neuling auf "Buchen" klickt, heißt es, vier wichtige Punkte zu checken. Das passende Versicherungspaket, lokale Steuern oder Gebühren, Kilometerregelung und Kosten für Zusatzfahrer. Hier verbergen sich oft nachträgliche Zahlungen. Schon im Vorhinein sollte laut ÖAMTC abgeklärt werden, ob Zusatzkosten anfallen - wie beispielsweise für Kindersitze, Navigationsgeräte oder ein Aufschlag für junge Lenker und Lenkerinnen unter 25 Jahren. Ein Miet-Tag beträgt immer 24 Stunden, wer mit Verspätung abgibt, zahlt einen vollen Tag zusätzlich. Auch bei den Tankregelungen gibt es Fallen, warnt Sunny Cars. Die fairste Variante besagt, dass die Rückgabe mit der gleichen Benzinmenge erfolgt wie bei Annahme, also meist voll abholen und wieder vollgetankt zurückgeben.

7. Welche Kosten könnten mich vor Ort erwarten?

Eine professionelle Mietwagen-Buchung inkludiert im angezeigten Gesamtpreis bereits alle Versicherungen und Gebühren - wenn nicht, ist das Angebot mit Vorsicht zu betrachten. Da könnten bei einem Versicherungsabschluss vor Ort noch einmal sehr hohe Zusatzkosten anfallen. Augen auf auch bei abgekoppelten Versicherungen, wie Vergleichsportale sie anbieten. Denn diese verteuern häufig die Anmietung enorm.

8. Was gibt es bezüglich Verkehrsregeln zu beachten?

Für Reisende gilt es, sich vor dem Start in den Urlaub unbedingt zu informieren, welche Verkehrsregeln am Ziel gelten. Diese sind länderspezifisch und variieren mitunter stark. In Österreich, Slowenien und in der Schweiz herrscht Vignettenpflicht auf den Autobahnen, in Deutschland nicht, andere Länder wiederum, wie Großbritannien oder Malta, sind im Linksverkehr unterwegs. Auch Grundregeln, wann der Fahrer das Licht einschaltet, legen einige Länder anders aus als in der Heimat. Mitunter in Schweden bleiben die Scheinwerfer auch tagsüber verpflichtend an.

9. Was muss ich bei der Fahrzeugabholung berücksichtigen?

Wer den Schlüssel zu einem Mietwagen überreicht bekommt, checkt zunächst einmal eventuelle Vorschäden am Auto, die dann gemeinsam mit dem Vermieter in ein Protokoll einzutragen sind. Empfehlung von Sunny Cars: Fotos oder ein Video von eventuellen Vorschäden machen, mit besonderem Augenmerk auf Lack, Windschutzscheibe und Reifenprofil. Vor allem in Ländern mit vielen Schotterwegen ist es hierbei ratsam, ein oder besser zwei Ersatzreifen an Bord zu haben. Ein letztes Foto hält zudem den Kilometerstand bei Abholung fest. Auch von Seiten des Mieters sind zwingend Angaben und Dokumente notwendig. Dazu zählen der Personalausweis, Führerschein und die Buchungsbestätigung. Je nach gewählter Kautionsvariante gehört auch die Kreditkarte dazu.

10. Was muss ich bei der Fahrzeugrückgabe beachten?

Bei der Rückgabe das Auto erneut auf eventuelle Schäden überprüfen, ein Mitarbeitender des Mietwagen-Anbieters hält das Ergebnis fest und dokumentiert es. Um unnötige Überstellungskosten zu vermeiden, bringen Mieter ihr Auto dort wieder zurück, wo sie es auch abgeholt haben. Zudem empfiehlt es sich, den letzten Tankbeleg sowie eventuell vor Ort abgeschlossene Verträge aufzubewahren - als Nachweis für den Fall der Fälle.



Information:

Sunny Cars, www.sunnycars.at

ÖAMTC Mobilitätsclub, www.oeamtc-mietwagen.at