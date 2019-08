Hälfte aller Internetnutzer in EU bucht Urlaub online

Die Hälfte aller Internetnutzer in der EU gibt an, eine Unterkunft für den Urlaub oder eine Reise über das Internet gebucht zu haben. Die Luxemburger waren 2017 mit 73 Prozent die fleißigsten Online-Bucher, an zweiter Stelle lagen die Finnen mit 65 Prozent, knapp gefolgt von Deutschland mit 64 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat am Mittwoch mitteilte.

SN/APA (dpa)/Jens Büttner Die Österreicher suchen online die besten Urlaubs-Angebote