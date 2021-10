Halloween: Die vielen Seiten des Schauderns

Wem das Gruselfest Halloween daheim zu wenig Gänsehaut beschert, der kann dies- und jenseits des Atlantiks ganz unterschiedliche Versionen erleben.

Am 31. Oktober ist es wieder so weit: Im Supermarkt begegnet man bunten Hexen, auch Zombies hinken über die Straßen und an den Türen klingeln kleine Vampire und rufen: "Süßes, sonst gibt's Saures!" Halloween ist ein Fest, das weltweit unterschiedlich gefeiert wird. Einen Grundgedanken hat der Tag jedoch überall gemeinsam: Es soll gruselig sein! Anlässlich des schaurigsten Tags des Jahres stellen wir Mythen über das Fest und Erlebnisse vor, die man sich nicht entgehen lassen sollte - von Island bis ...