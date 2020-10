Halloween in Irland: Almabtrieb der Geister

Auf Reisen nach Irland muss derzeit leider verzichtet werden. Wer die Grüne Insel und ihre geselligen Bewohner vermisst, kann sich mit ein wenig irischem Brauchtum trösten - Stichwort Halloween.

Der 31. Oktober hat sich als Halloween erst in den letzten Jahren in den mitteleuropäischen Festtagskalender geschmuggelt und präsentiert sich hierzulande eher als Fest für die Süßwarenindustrie. Doch dort, wo es herkommt, ist Halloween viel mehr als das. Besonders authentisch geht es auf den Inseln zu. Auf den Aran Islands etwa ist der Tag, an dem laut Überlieferung die Geister von ihrem Sommerdomizil ins Winterquartier wechseln, noch ganz original zu erleben. In dieser Nacht bleiben die Türen aller Häuser unversperrt. ...