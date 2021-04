Herzklopfen mit Schiller

Schwyz - Urkanton und Rütlischwur. Das Schweizer Schmuckstück zeigt viel Berg und Tradition, Barock und Hightech. Ein Blick von innen.

Ein Ausdruck verkörpert für uns Schweizer ganz besonders das Wesen unseres Landes: "Heimlifeiss". Übersetzbar etwa mit: Mehr sein als scheinen. Understatement würden das die Engländer nennen. Bei meiner Reise durch den Kanton Schwyz fiel mir dieses Wort immer wieder ein: "Heimlifeiss". In der Tat: Viele Touristen aus dem Ausland eilen vom Flughafen Zürich direkt in die prominenteren Destinationen, Berner Oberland, Engadin, Zermatt - auf Autobahn oder Schiene vorbei an Schwyz. Und übersehen dabei ein facettenreiches Juwel: Schwyz, dessen Hauptstadt ebenfalls ...