Im Rausch der Lieder

Drei Jahre "Best of Bach". Leipzig feiert den Kompositionsrausch seines Thomaskantors - mit allen Kantaten und bis zu Heavy-Metal-Bach.

Bach und Leipzig, das ist wie Mozart und Salzburg. Und während das Gewandhausorchester Leipzig die Osterfestspiele in Salzburg trägt, bereitet sich Leipzig selbst bereits intensiv auf "Bach300" vor. 27 Jahre lang hat Johann Sebastian Bach als Thomaskantor das musikalische Leben der Stadt geprägt. Die Passionen zu Ostern sind auch heute jährliche Höhepunkte. Dazu kommt 2023 ein ganz besonderes Jubiläum: Bach trat sein Amt in Leipzig 1723 an, vor 300 Jahren.

Der glänzende Auftakt zu diesem Jubiläumsjahr war bereits das Geburtstagsfest des Meisters am 21. März auf dem Thomaskirchhof vor dem imposanten Bach-Denkmal. Es ist nicht nur die Schokoladetorte, die Jung und Alt anzieht, weil sie so groß ist, dass sie für alle reicht ("Kinder zuerst!"). Es ist vor allem das Singen und Musizieren, das in der Bach-Stadt Leipzig in der Luft liegt. Allen voran bei den "Thomanern", wie die Knaben des Thomanerchors respektvoll genannt werden.

Aber auch der Kammerchor der Thomanerschule gab beim Geburtstagsständchen sein Können zum Besten. In diesem Chor haben auch Mädchen im wahrsten Sinne des Wortes eine Stimme - im Unterschied zum echten Thomanerchor, der seinen Status als reiner Knabenchor hochhält. Das Recht auf Kunstfreiheit überwiegt bei der Entscheidung eines Knabenchors, keine Mädchen aufzunehmen. Ein Berliner Gericht gab 2019 in einem vergleichbaren Fall dem charakteristischen "Knabenchorklang" den Vorrang vor der Gleichberechtigung. Die Mädchen der Thomanerschule können damit leben. Auf die Frage der SN, ob sie nicht auch in dem weltbekannten Chor mitsingen möchten, meinten sie, vielleicht würde man als Mädchen im Knabenchor gar nicht so glücklich werden …

Wer in den Thomanerchor aufgenommen wird, war schon zu Bachs Zeiten eine heiße Debatte. Als Bach seinen Dienst antrat, legte der Stadtrat von Leipzig fest, dass sich der neue Chorleiter an die künftige Schulordnung halten müsse. Demnach seien Jungen aus der Stadt gegenüber auswärtigen Bewerbern zu bevorzugen, unabhängig von der Aufnahmeprüfung. Leipzig war damals arm. Daher duldete der Stadtrat nicht, dass "fremde" Sänger den "eigenen" die wertvollen Ausbildungsplätze im Thomanerchor wegnehmen würden. Aus heutiger Sicht ist diese Keule des Stadtrats gegen den Thomaskantor Bach beinahe ein Glück. Möglicherweise aus Frust hat sich Johann Sebastian ab 1723 mit aller Energie auf das Komponieren gestürzt. Allein im ersten Jahr arbeitete Bach wie ein Berserker und schuf 64 Kantaten. Plus die "Johannes-Passion". Im zweiten Jahr waren es 54 der besonders gut ins Ohr gehenden Choralkantaten. Im dritten Jahr komponierte der Thomaskantor weitere 36 Kantaten und als Draufgabe die "Matthäus-Passion". In Summe so viel wie nie zuvor und danach.

"Die ersten drei Jahre in Leipzig waren die absolut intensivste Schaffenszeit von Johann Sebastian Bach", sagt der Leiter des Bachfests Leipzig, Michael Maul. "Daher feiern wir heuer die Jubiläumsgeburtstage jeder Einzelnen dieser wunderbaren Kantaten." Erster Höhepunkt ist das Bachfest Leipzig von 8. bis 18. Juni 2023 unter dem Motto "Bach for Future", für das der Deutsche Bundestag eine Million Euro lockermachte. Im Laufe des Jahres folgen alle 64 Kantaten aus Bachs erstem Leipziger Jahr. "Und wenn wir bei den Subventionen noch einmal Glück haben, werden wir in den nächsten beiden Jahren auch alle Kantaten aus dem zweiten und dritten Schaffensjahr aufführen." Drei Jahre "Best of Bach" sind Michael Mauls großer Traum.

Der Kompositionsrausch des Meisters war eine enorme Herausforderung für den damaligen Thomanerchor, den Bach als Kantor leitete. "Den ganzen Samstag Probe", hieß die Devise. Denn von Sonntagmittag bis Mittwoch brütete Bach jeweils über der Kantate für den nächsten Sonntag. Bis Freitag mussten die Kopisten die Notenblätter vervielfältigen. Am Ende blieb nur der Samstag für die Proben.

Der Schweizer Andreas Reize, der jetzt den Thomanerchor als 18. Thomaskantor nach Johann Sebastian Bach leitet, hat dafür nur eine Erklärung: "Bach hat die jungen Leute so für seine Musik begeistern können, dass die Mühsal der Proben nicht mehr so wichtig war." Manche Kantaten, etwa die für Pfingsten, seien "so rasend schwierig", dass Reize dafür zwei bis drei Wochen Probezeit veranschlagt. Mindestens drei Mal wöchentlich, jeweils zwei Stunden. Mehr geht nicht, weil die Thomaner auch in die Schule gehen müssen. Und das nicht nur nebenbei. Ihre Lernerfolge gelten als vorbildlich.

Im Vorjahr zog das Bachfest Leipzig Besucherinnen und Besucher aus 51 Ländern an. "Bachs Musik funktioniert, im fernen Borneo ebenso wie bei der Heavy-Metal-Band Son of a Bach", betont der Direktor des Bach-Archivs, Peter Wollny. In Borneo meinte ein buddhistischer Mönch nach der Aufführung einer Bach-Passion, er habe gar nicht gewusst, dass Jesus so viel habe leiden müssen. Und die Heavy-Metal-Band Son of a Bach wird heuer bei einem Freiluftkonzert ihren Bach zum Besten geben. "Nahe an den Originalnoten", betont Wollny. Auch wenn's ganz anders klingt.

Bachs Erbe wird in Leipzig nicht ängstlich konserviert. Das Festivalmotto "Bach for Future" weist die Richtung. Für die wenigen Sonntage, für die Bach keine Kantate schrieb, hat das Bachfest Leipzig Auftragswerke vergeben. Ein neues Requiem soll im anatomischen Institut aufgeführt werden, wo die Gipsabdrücke der - angeblichen - Gebeine Johann Sebastian Bachs lagern. Die Predigten bei den Motetten am Samstag hält nicht der Pfarrer, sondern es reden bekannte Persönlichkeiten wie Christian Drosten oder Norbert Lammert über ihren Liebling Bach.

Geradezu aktuell wirkt der wohlüberlegte Auftrag des Stadtrats von Leipzig anno 1723: Bachs Kantaten sollten "nicht zu lang" sein. Eine Vorgabe wie geschaffen für die Hörgewohnheiten 300 Jahre danach.



INFORMATION

Motto: "Bach for Future". Eröffnungskonzert am 8. Juni mit dem Thomanerchor unter Thomaskantor Andreas Reize und dem Gewandhausorchester. Weitere Höhepunkte: "Best of Kantaten-Jahrgang 1", "Tribute to Bach", Kandidaten-Kontest 1723, "Goldberg-Variationen" mit Sergei Babayan, "Großes Concert" mit Lang Lang, "Klimakonzert" mit dem Münchener Bach-Orchester. Heuer jeden Sonntag: die dafür geschriebene Kantate, ein Mal monatlich ein Festkonzert "Bach300" mit Thomanerchor und Gewandhausorchester.

Bach-Museum Leipzig: interaktive, klingende Ausstellung zu Bachs Leben und Wirken in zeitgemäßem Ambiente.

Info: www.bachfestleipzig.de , www.bachmuseumleipzig.de , www.bach300.de

Reisepakete zum Bachfest:www.leipzig.travel