Im Reich der Pistenindianer

Reiteralm und Fageralm. Zwei Skigebiete mit Ruhepotenzial. Kein Après-Ski, keine Hektik. Diese Saison ist wie gemacht für Zeitreisende.

Skiwasser, Germknödel, Kasnocken. Die Alten tranken Jagatee, ein paar Budei Enzian, Bier und Glühwein. Ja. Après-Ski gab's schon immer irgendwie auf der Reiteralm. Es hieß in den späten 1970er-Jahren nur noch nicht so. Auch Chalets gab es schon. Holzhäuser also. Kleine, manchmal uralte und urige Konstruktionen. Sie dufteten nach Holz und kratziger Bettwäsche. "Fuchs und Henn" wurde gespielt, Karten oder "Mensch ärgere dich nicht". Die Pisten waren leer - weil alle unten am Lift anstanden. Und wenn wir Glück hatten, ...