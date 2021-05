Immer auf dem Weg: Gedanken eines ewig Reisenden

Die unerträgliche Leichtigkeit des Reisens. Reisen bildet, heißt es, und dass es Freude bereitet und Menschen offener macht. Stimmt das? Ein Reisender rekapituliert.

Am Anfang war ich jung und dumm wie ein Kamel. Ich las Karl May und Daniel Defoes "Robinson Crusoe" und träumte vom Reisen in ferne Länder, wo Abenteuer auf den Straßen liegen wie Sandkörner in Wüsten. Und als ich dann mit gerade 20 Jahren nach Bali flog, war ich der Depression näher als dem Glück, weil ich sah, dass das gebuchte, geplante und vielleicht auch noch sichere Abenteuer nicht existiert. Am Touristenstrand Kuta Beach unterm Sternenhimmel trauerte ich um den ...