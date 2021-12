Indonesiens Inselwelt: Die Angst vor der Gabel

Komodo und seine Warane. Die Pandemie hat Indonesiens berühmten Riesenechsen ein zweites Jahr Ruhepause beschert.

Rot soll man nicht tragen auf Komodo. Das würde die Drachen reizen. Und was tragen einige der Einheimischen auf ihrer dürr bewachsenen Insel mit Kegel- und Faltenbergen sowie den weltberühmten urzeitlichen Drachen: Sie tragen Rot. Alle sagen auf Komodo "Drachen". Richtig wäre Waran oder Riesenechse, lateinisch Varanus komodoensis. Doch Echsen gibt's fast überall in der tropischen Welt. Und "Drachen" - das klingt doch viel aufregender. Es ist ja nicht so, dass Marketing eine gute Flugstunde östlich von Bali ein Fremdwort ...