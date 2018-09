Innsbruck - die Jagd nach der dritten Nacht

Wer länger bleibt, bekommt in Innsbruck Gratisleistungen über "Welcome Cards" - ein System, das auch bei der Salzburg Card funktioniert.

Der Tourismus in Tirols Landeshauptstadt boomt, aktuell liegt man heuer mit 5,2 Prozent im Plus. Und mit der auf 2,1 Nächte verlängerten Aufenthaltsdauer sei eine Trendwende eingeleitet worden, sagt Tourismusdirektorin Karin Seiler-Lall. Wobei sich der Zuwachs noch in homöopathischen Dosen (0,4 Prozent) bewegt. Innsbrucks 2,1 Nächte kann man dabei nicht 1:1 auf andere Städte umlegen, denn der Tourismusverband umfasst mittlerweile auch 25 Umlandgemeinden, die bis zu 35 Kilometer entfernt sind. Auf diese Art übertrifft die Grundfläche des touristischen Innsbrucks bereits Wien.