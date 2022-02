Ist da jemand?

Nyepi - das lautlose Neujahrsfest in Bali. Stille. Sogar der internationale Flughafen wird geschlossen, um die Dämonen in die Irre zu führen.

Ruhe. Es herrscht absolute Ruhe - fast Totenstille. Kein Fahrzeug ist zu sehen, kein Fußgänger. Alle Restaurants und Geschäfte sind geschlossen, die Straßen leer gefegt: Denpasar, Balis sonst so laute, stickige und hektische Hauptstadt - am Nyepi-Tag ist sie eine Geisterstadt. Und so sieht's zum balinesischen Neujahr auf der ganzen Insel aus, ob in einem einsamen Dorf in den Bergen, am sonst so überlaufenen Kuta-Beach oder eben in der Inselhauptstadt. Auch Wayan ist zu Hause. Wayan heißt der Älteste, aber ...