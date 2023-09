Italien: Des Malers Reise

Auf den Spuren von Albrecht Dürer. Ein Wanderweg auf den Spuren des Malers führt von Südtirol bis Venedig.

Albrecht Dürer hat sicherlich kräftig geflucht: Da wo die Landstraße aus dem Dorf herausführte, gähnte eine endlose Wasserfläche. Die Etsch war über die Ufer getreten und hatte die komplette Talsohle überflutet. Um seine Italienreise fortzusetzen, blieb dem Nürnberger Maler und Kupferstecher nur der recht strapaziöse Weg übers Gebirge - ein 800-Meter-Aufstieg durch abgelegenste Waldgebiete. Mit dergleichen Unbill war Ende des 15. Jahrhunderts hier freilich auch zu rechnen gewesen: Das kleine Dörfchen, an dem es plötzlich nicht mehr weiterging, hieß damals ja nicht per Zufall "Ze Lage" - der "Lago", also der See, steckte schon im Ortsnamen! Immer wenn es viel geregnet hatte, staute sich das Wasser an der Salurner Klause bis ins heutige Laag hinauf. Ursache war nicht nur die Enge des Felsenriegels, sondern auch die Tatsache, dass direkt dahinter der aus dem Nonstal einströmende Noce oder Nonsbach den ungehinderten Abfluss blockierte.

Im 21. Jahrhundert muss man im Etschtal nicht mehr mit Überflutungen rechnen, eher mit Verkehrsstaus und daher Blechlawinen - die Etsch ist durchgehend reguliert und von hohen Dämmen gesäumt. Wer den Umweg über den Sauch-Sattel und den Lago Santo in Kauf nimmt, tut das also freiwillig.

Für Spurensucher ist die historische Ausweichroute aber auch wirklich verlockend: Denn obwohl vor etwa 100 Jahren der Kunsthistoriker Heinrich Wölfflin behauptete, erst Venedig habe Dürer zum Maler gemacht, hat dieser dennoch gleich nach der Ankunft im benachbarten Cembratal die ersten reinen Landschaftsbilder der europäischen Malerei angefertigt. Hat das womöglich mit diesem unfreiwilligen Abstecher ins alpine Niemandsland zu tun? Mit dem kleinen Glück, nach den Mühen des Gebirges heil im Tal des Avisio angekommen zu sein? Im Süden? Im richtigen Italien?

Am heutigen Tag liegen die Glücksgefühle aber erst einmal noch in weiter Ferne: Laag ist von eintönigen Obstplantagen umgeben, in denen Äpfel nach EU-Norm produziert werden, das bergan führende Sträßchen ist hoffnungslos asphaltiert, die Sonne brennt von einem wolkenlosen Himmel. Erst nach einer gefühlten halben Stunde kommt die erste Abkürzungsmöglichkeit - ein steiler Hohlweg, der im Eingangsbereich etwas verwachsen und verschüttet ist, bald aber immer stattlicher wird. Noch einmal muss die Asphaltpiste gequert werden, dann geht es in angenehmerem Steigungswinkel aufwärts - auf einem steingepflasterten Weg mit tief eingefrästen Karrenspuren. Der Sprung in die Vergangenheit kommt abrupt.

Und schon erreichen die Gedanken den Oktober 1494, in dem Albrecht Dürer die erste seiner beiden Italienreisen antrat. Sie sollte ihn nach Venedig führen, dem damaligen Mekka der Malerei. Oft wird Dürer als erster Bildungsreisender der Geschichte beschrieben. Doch der gerade mal 23 Jahre alte Künstler wollte - mehr als nach idyllischen Landschaften oder pittoresken Ruinen der antiken Vergangenheit - vor allem den Meistern der italienischen Renaissance auf die Finger schauen und sich selbst ins Gespräch bringen. Vermutet wird, dass der Geschäftstüchtige sich dafür einer Säumerkarawane der Nürnberger Kaufmannschaft angeschlossen hatte, die am Hafen der Lagunenstadt eine Niederlassung besaß.

Kein Zweifel, dass heutige Rucksackträger genau jene rundgetretenen Steine unter den Sohlen haben, auf denen die illustre Reisegesellschaft seinerzeit unterwegs war. Und mehr noch: Dieser Gebirgsweg hieß im Mittelalter "Semita Caroli", was so viel bedeutet wie Karlssteig - ein deutlicher Hinweis, dass auch Karl der Große mit dieser abenteuerlichen Route Bekanntschaft gemacht hatte, als er zur Kaiserkrönung nach Rom gezogen war.

Übernachten kann man in Buchholz, der letzten Südtiroler Station vor dem Übergang ins Trentino. Es ist eine typische Einzelhofsiedlung in Traumlage, so klein, dass man sich über ihren italienischen Namen "Pochi", was so viel bedeutet wie "wenig", nicht wundern muss. Von hier oben betrachtet hat das tief eingeschnittene Etschtal den Charme einer Spielzeug-Eisenbahnanlage: Die Verkehrsströme fließen geordnet auf schnurgeraden Linien, der Fluss ist begradigt und kanalisiert, die Ebene zerfällt in die rechteckigen Parzellen der Apfelproduktion. Es sieht aus, als könne man das Land einfach auseinandernehmen und in neuen Kombinationen wieder zusammensetzen. Der Lärm der Autobahn, der einen im unteren Teil des Aufstiegs noch verfolgt hatte, ist zu einem dunklen, diffusen Grollen abgeebbt, das kaum noch vernehmbar ist. Aus diesem Abstand betrachtet, hat die Transithölle der Brennerroute all ihren Schrecken verloren.

Beim Aufstieg zum Sauch-Sattel geht es noch einmal eine Zeit lang über historisches Pflaster. Die Passage gehört zu den atmosphärischen Höhepunkten des Karlssteigs und ist so steil, dass die Forstbehörden gar nicht erst auf die Idee kamen, sie mit einem Fahrsträßchen zu überbauen. Einmal mehr dürfte Dürer geflucht haben - nicht allein wegen der körperlichen Anstrengung, sondern auch, weil ein düsterer Steilhang gequert werden musste, der Wegelagerern ideale Zugriffsmöglichkeiten bot. Es war ja kein Geheimnis, dass auf der nahe gelegenen Felsnadel der Haderburg Raubritter residierten, die sogar vor einer päpstlichen Gesandtschaft nicht zurückgeschreckt hatten.

Auch der Abstieg vom verträumten Lago Santo erfolgt auf einem mittelalterlichen Saumpfad, der erst kurz vor Cembra unter Beton verschwindet. Der seinerzeit auch "Zimmern" genannte Ort ist ein Paradebeispiel für die romanische Siedlungsweise - ein Haufendorf mit einer architektonischen Homogenität, die man im bajuwarischen Südtirol lange suchen kann. Ist es diese verzaubernde Fremde, die das Interesse des damals frisch verheirateten Albrecht Dürer an Motiven weckte, die vor ihm noch niemand als bildwürdig betrachtet hatte?

An der Abbruchkante zum Avisio hatte er seinerzeit gesessen, nach Faver und Segonzano hinübergeschaut und die sonnendurchflutete Berglandschaft für die Nachwelt verewigt. In der unteren rechten Ecke des "Welsch Pirg", also des "Welsche Berge" betitelten Blattes fügte er sein unverwechselbares Monogramm ein: Beweis dafür, dass er das Aquarell nicht als Studie und Fingerübung betrachtet hatte, sondern als vollgültiges Kunstwerk - und die Natur als eigenständigen Bildgegenstand, der seinen Wert in sich trägt und keine religiöse Symbolik mehr braucht.

Von Cembra geht es nach Faver und von dort in die Avisio-Schlucht hinunter - zur Burg Segonzano, von der Dürer gleich zwei Aquarelle angefertigt hat. Dann wird es wieder anstrengend: Auf steilsten Wegen erreicht man die spektakulären Erdpyramiden, die auch in der Bildmitte von "Welsch Pirg" zu erkennen sind. Schade, dass die markierte Route hier zu Ende ist.

Dem berühmtesten Maler der deutschen Renaissance noch ein paar weitere Tage zu folgen wäre wahrlich verlockend. Zum Glück sieht das Bruno Pedri, der Architekt des "Sentiero Dürer", auch so. Wenn es nach ihm geht, wird der Weg bald bis zum Castel Pergine weitergeführt. Das pittoreske Ensemble thront auf einem markanten Hügel und ist heute ein einzigartiges Burghotel - eine tausendjährige Festung mit Gasträumen, die so authentisch erhalten sind, dass niemand sich wundern würde, wenn Albrecht Dürer höchstpersönlich zur Tür hereinträte.

Info:www.trentino.com/de/freizeit-aktiv/berge-wandern/wandern-im-herbst/duererweg