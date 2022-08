Italien: Ein Stiefel voller Sommerfeste

Italien gilt in Österreich als Urlaubsland Nummer eins. Dass Wein und Kulinarik da nicht ganz unbeteiligt sind, zeigt eine Vielzahl an Feinschmeckerfesten zwischen Piemont und Sizilien.

Im Sommerurlaub mit Besuch in einem der exzellenten Restaurants in den beliebten Badeorten oder Zwischenstopp in einem versteckten Landgasthaus in den Bergen: Wer seinen Urlaub erst plant und sich ganz den Gaumenfreuden hingeben möchte, der entscheidet sich für eine Tour über die Schlemmer- und Weinrouten. In den Sommer- und Herbstmonaten hat Italien zudem für Feinspitze etwas ganz Besonderes zu bieten: Im ganzen Land, in den Regionen, den Städten, aber auch in den kleinen Dörfern finden Feste statt, sogenannte "Sagre", die meistens ein spezielles Produkt in den Mittelpunkt stellen - den Wein, den Käse oder Schinken, die Oliven oder die Pasta, die Trüffeln oder die Steinpilze. Hier hat man die ideale Gelegenheit, die traditionellen Spezialitäten kennenzulernen.

Bei einem Weinfest das Dolcefarniente genießen

Urlaub in Italien und bei einem der vielen Weinfeste rund um die 150 Weinstraßen den Tag ausklingen lassen - ein kulinarisches Top-Event dafür sind die "Calici di Stelle". Noch bis 19. August heißt es auf Einladung der verschiedenen Weingüter in ganz Italien: Sterne beobachten und dabei die typischen Weine der Region - vom Aostatal bis nach Sizilien - genießen. Einer der Höhepunkte dabei ist sicherlich die San-Lorenzo-Nacht am 10. August: Man versammelt sich unter freiem Himmel, zählt die Sternschnuppen und erfreut sich am Weingenuss. Für Fans des Schaumweins und Gäste der Lombardei steht Mitte September das Franciacorta Festival auf dem Terminplan. Neben Verkostungen und Kellerführungen lockt die schöne Landschaft der Franciacorta nahe dem Iseosee zu einer Wanderung. Dass Wein und Tourismus zusammengehören, wird durch die 6. Globale Konferenz des Weintourismus (UNWTO) von 19. bis 21. September in Alba (Piemont) anschaulich bestätigt.



Für Gäste der Region Friaul-Julisch Venetien heißt es Ende August wieder: Es ist so weit! Von 22. bis 31. August dreht sich in San Daniele und anderen Orten entlang der regionalen Wein- und Genussstraße nämlich alles um den berühmten Schinken. Das - nicht nur - Schinkenfest "Aria di Friuli Venezia Giulia" lockt jedes Jahr einen Besucherstrom aus Italien und dem Ausland nach San Daniele del Friuli. Im Zentrum steht dabei der Prosciutto, aber auch andere kulinarische Spezialitäten wie etwa der Montasio-Käse und hochkarätige Weine der Region erfreuen den Gaumen der Feinschmecker. Dies gilt auch für das Festival del Prosciutto in Parma und in Langhirano, das von 2. bis 4. September stattfindet. Auf der "Strada del Prosciutto e dei Vini dei Colli di Parma" in der Region Emilia-Romagna laden rund 30 Betriebe zu einem Blick hinter die Kulissen, zu Verkostungen und zu Workshops ein.

Oliven in den Marken, Steaks in der Toskana: Wer seinen Urlaub in den Marken verbringt, der sollte das Olivenfest nicht versäumen. Die gefüllten Oliven aus Ascoli Piceno sind das Aushängeschild der Küchen der Marken und das wird gefeiert: Von 10. bis 21. August findet das Oliven-Festival statt, bei dem lokale Hersteller und Produzentinnen auf der Piazza Arringo diese Spezialität und andere traditionelle Gerichte präsentieren, die beste gefüllte Olive wird ausgezeichnet.

Fleischtiger und Toskanareisende hingegen kommen von 13. bis 15. August auf ihre Rechnung. Im malerischen Cortona findet die 61. Sagra della Bistecca statt. Alles dreht sich um das schmackhafte Chianina-T-Bone-Steak, das nach alter Tradition gegrillt wird. Eine unverzichtbare Begleitung sind die toskanischen Weine wie beispielsweise der Chianti.

Ganz im Süden wird's scharf, aber friedlich. Wer die Schärfe liebt, der reist nach Kalabrien und besucht von 7. bis 11. September die Festa del Peperoncino in Diamante. Zur Verkostung angeboten werden zahlreiche Spezialitäten, die mit der scharfen Pfefferschote zubereitet werden. Die herbstliche Sonne lockt Erholungssuchende noch weiter nach Süden, bis nach Sizilien, wo sie die Möglichkeit haben, ein Genussfest der besonderen Art zu erleben: das Couscous-Fest im sizilianischen San Vito Lo Capo in der Provinz Trapani, das von 16. bis 25. September stattfindet. Seit 25 Jahren steht hier der Couscous, eines der weltweit beliebtesten Nahrungsmittel, im Mittelpunkt. Über den kulinarischen Aspekt hinaus setzt das Festival ein Zeichen für Integration und Frieden. Wer es besucht, den erwarten ein farbenfrohes Fest aus unterschiedlichsten Aromen und viel Spaß.

