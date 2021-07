Italien für Kenner: Die andere Toskana

Maremma. Für viele sind die Strände der südlichen Toskana noch ein Geheimtipp - so wie auch die Weine.

"Toskana", da sind sofort Bilder im Kopf. Florenz, San Gimignano, Siena, die Chianti-Hügel. Doch die Toskana ist so viel mehr. Speziell im Süden, an den Stränden des Tyrrhenischen Meers. Anders als die Adria-Strände ist die "Costa Toscana" herrlich abwechslungsreich. Lange Sandstrände im Naturschutzgebiet wechseln mit schroffen Felsklippen, kleinen Schotterbuchten und bewirtschafteten Stränden in der Nähe der Ferienorte. Für jeden Geschmack etwas.

Das Herzstück ist die Maremma. Von den mehr als 150 Kilometern Küste sind große Teile pure Natur. ...