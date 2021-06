Jakobsweg und Hirtenleben: Über den Reiz des Nomadentums

Beweglichkeit ist eine Tugend. Unterwegssein die neue Religion. Die Welt ist ein Dorf. Die Digitalisierung führt Menschen aus Wohlstandsländern zur ältesten Lebensform zurück.

Kurz, aber poetisch. "Ich habe die Füße auf der Erde und den Kopf in den Sternen. Mein Zuhause ist mein Körper", erklärt Dorian Amar, 38, seine Lebensphilosophie. Der Önologe ist Franzose, Schweizer Staatsbürgerschaft, katholische Mutter, spanisch-sephardischer Vater. Er selbst wurde vor Kurzem griechisch-orthodox getauft, im Hafen der griechischen Insel Patmos. Viel gereist ist er schon immer, in den USA und in Europa, wechselte Wohnungen und Weingüter, bis er vor fünf Jahren beschloss, wirklich alles hinter sich zu lassen: sein gemietetes ...