Briefmarken: Kleine Schätze aus der großen, weiten Welt. Der Horizont bleibt weit mit Miniaturreisen und der Hilfe der Philatelie.

Gar nicht so "langweilig": Zwei Mal hat es das Hobby in den vergangenen zwei Monaten in die Weltpresse geschafft. Die "Millennials" - also die Internetgeneration - scheint sich plötzlich für die kleinen bunten Papieretiketten zu interessieren; und das obwohl die ...