Kärnten: Stille Tage am See

Entspannen am Wasser. Spaziergänge am Ufer, Saunieren am See, Schneeschuhwandern - am Millstätter See zeigt der Winter seine sanfte Seite.

Vor Tagen schon hat sich das Adriatief verzogen, die Temperaturen liegen wieder deutlich unter null. Das Resultat: eine dick verzuckerte Landschaft, die unter dem blitzblauen Himmel funkelt und glitzert. Der See mittendrin hält seine Winterruhe, dunkel, ein wenig mystisch und - eisfrei. Als tiefster und wasserreichster See Kärntens friert der Millstätter See nur in außergewöhnlich kalten Wintern zu. Meist zeigt er sich spiegelglatt und unbewegt. Ein einladender Anblick. Nicht gerade zum Baden, obwohl das Eisbaden auch hier immer ...