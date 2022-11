Karibik: Sankt Martins stählerne Gänse

Die Insel Saint-Martin/Sint Maarten. Flugzeuge schweben haarscharf über den Köpfen der Menschen - und werden bejubelt.

Maho Beach ist kein sonderlich schöner Strand. Trotzdem ist er voll. Die Besucher warten auf ankommende Flugzeuge. In der Beachbar gibt's neben Bier und Cocktails auch Ankunftszeiten. Je größer die Maschinen sind, desto lauter und greifbarer wird das Spektakel. Die Leute winken, machen Selfies, drehen Videos, kreischen wie bei Pop-Konzerten. Und in der Kabine denken alle: Hoffentlich kommt die Landebahn noch … Nur etwa 20 bis 25 Meter über den Köpfen der Maho-Besucher fliegen die Maschinen ein. Hüte, Strandtücher und Cocktailbecher werden wie von einem Tropensturm weggefegt. Je größer der Flugzeugtyp, desto tiefer der Anflug auf den Princess Juliana International Airport, weil die Landebahn kurz ist, die Maschine sofort aufsetzen muss. Derzeit ist der größte Maschinentyp der Airbus A330 von Air France und KLM. Beide sind die großen Stars; alle anderen Flugzeuge nur Vorgeplänkel.

Dennoch ist St. Martin auch eine Insel zum Durchatmen. Denn der allgegenwärtige Tourismus hat etwas angenehm Unaufgeregtes. Er ist Teil des Lebens hier: ohne Aufdringlichkeiten, ohne lästige Strandhändler, ohne gierige Taxifahrer, ohne Drogen-, Sex- und Souvenirverkäufer. St. Martin ist kein "Gimme-a-Dollar"-Land. Trotzdem ist die Insel immer noch ein weißer Fleck auf der touristischen Landkarte, zumindest im deutschsprachigen Raum.

Mittagszeit. Der Himmel ist strahlend blau. Eine schwüle Hitze hat sich über die Baie Longue gelegt. Die Luft hat 30, das Wasser 28 Grad. Die Urlauber schwitzen in ihren Liegestühlen, schlürfen Kokosnusswasser oder Rumpunsch oder beides - und sind sichtbar glücklich, sogar mit Sonnenbrand. Handtücher liegen zusammengeknüllt im Sand, Bälle, Bücher. Eines liegt aufgeschlagen im Sand, der Wind bewegt sanft die Seiten. Da ist wohl jemand eingeschlafen. Von den 37 Stränden sind die Baie Longue, die Orient Bay und die Strände der vorgelagerten Pinel Island die schönsten.

Mittagszeit herrscht auch bei den Leguanen in der Nähe vom Dawn Beach. Dutzende davon haben sich in einem Gebüsch an einem Weiher angesiedelt und sich so perfekt getarnt, dass man erst bei genauem Hinsehen die Echsen erkennt: erst eine, dann zwei, zehn, 20 und mehr, viel mehr. Auf St. Martin lugt zwar aus fast jeder Ecke ein Leguan hervor, trotzdem ist der Leguan Tree bei jeder Inselrundfahrt ein Pflichtstopp. So eine Rundfahrt lässt sich spielend in einem Tag machen, ist das Eiland doch nur unwesentlich größer als der Chiemsee, eher karg und unspektakulär.

Die 80 Jahre alte Künstlerin Ruby Bute sieht das freilich anders: Mit ihrer naiven Malerei packt sie Landschaft, Leben und ihre Liebe zur Insel auf weniger als einen Quadratmeter. "Es ist der Blick des Künstlers auf die Dinge", sagt die Autodidaktin. Auch die vielen Murals von jungen Wall-Art-Künstlern porträtieren die Insel und vor allem die Inselbewohner. Alle Gesichter zeigen vor allem eines: Menschen, die stolz und selbstbewusst sind. 120 Nationalitäten leben auf St. Martin, der kleinsten Insel weltweit, die von zwei Staaten verwaltet wird und auf der sich die Menschen dieser zwei Staaten auch wohlfühlen.

Die Spanier brachten 1640 ihre französischen und holländischen Gefangenen nach St. Martin. Die Spanier gingen, die Franzosen und Holländer blieben. Deren Mutterländer beanspruchten fortan die Insel. Wie die friedliche Teilung 1648 der Legende nach vonstattenging, erzählt Christophe Enoch, der 1991 das erste Museum auf St. Martin eröffnete. "Von einem gemeinsamen Punkt aus gingen ein Holländer und ein Franzose in entgegengesetzter Richtung die Küste entlang. Von dort, wo sie sich wieder trafen, wurde zum Ausgangspunkt die Grenze gezogen, die aber nie geschlossen wurde." So ist das kleine Eiland, knapp 7000 Kilometer von Paris entfernt, heute das französische Überseegebiet St. Martin und im südlichen Teil von Sint Maarten ein autonomes Land innerhalb des Königreichs der Niederlande: Spannungen unter den insgesamt 90.000 Einwohnern gibt es wenige, wenngleich Weiße und Kreolen meist getrennte Wege gehen. Bezahlt wird mit dem Euro, beide Seiten haben die weinroten EU-Pässe, wer die Grenze überfährt, merkt es kaum, und sprachlich vermengt sich alles zwischen Französisch und Niederländisch, Englisch und Créole.

Jean, vor 18 Jahren aus Bordeaux nach St. Martin ausgewandert, sagt: "Ich bin hier in der Karibik - und doch zu Hause in Frankreich", wobei St. Martin nicht wie ein kleines Stück Frankreich in den Tropen wirkt, sondern eine Karibikinsel mit einem Schuss Frankreich ist. "Ich kann zwar von hier aus Macron wählen, aber ganz ehrlich: Was in Paris passiert, interessiert mich nicht wirklich …"

Der Inselalltag ist ruhig und bedächtig. Drängeln lässt sich keiner, auch nicht von den zwei Millionen Touristen pro Jahr, die vorwiegend aus den USA kommen. Die Preise sind auf mitteleuropäischem Niveau plus die anfallenden Transportkosten, denn praktisch alles wird eingeführt: aus Frankreich, den Niederlanden, den USA und Kanada; Obst sowie Gemüse aus dem nahen Guadeloupe. Ob von dort in der kleinen Propellermaschine oder mit dem großen Air-France-Airbus: Alles wird im Tiefflug nach St. Martin gebracht. Jeden Tag und immer haarscharf über die Köpfe der Besucher von Maho Beach hinweg.



Inseltour mit Quads, 7 h ab 90 €, www.quadsandfurious.com

Fine Dining im Restaurant Hibiscus mit Panorama-Blick. www.la-villa-hibiscus.fr/en

www.st.martin.org, www.vacationstmaarten.com