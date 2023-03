Karibische Juwele

3. "50 Shades of Green". Das Grün und ein kochender See machen Dominica zum Highlight aller Naturliebhaber. Die meisten kommen, um zum legendären Boiling Lake zu wandern oder den 184 Kilometer langen Waitukubuli-Trail entlang. In den dichten Regenwäldern gibt es spektakuläre Wasserfälle und zahlreiche seltene Vogelarten - darunter auch zwei endemische Zwergpapagei-Spezies. In Natur-Thermalbädern im Fluss werden müde Wanderer wieder fit. Im Osten liegt das letzte Refugium der karibischen Indigenen, vor der Westküste leben ganzjährig Pottwale. Sensationen auch unter Wasser: In der Champagne Bay gaukeln aufsteigende Luftblasen eines unterirdischen Vulkans ein Bad in Schaumwein vor. Am Indian River, einem der 365 Flüsse der Insel, wurde der Film "Pirates of the Caribbean" gedreht. Übernachtet wird stilecht in naturbelassenen Privatunterkünften, einige davon auch im Regenwald oder hoch über dem Meer.