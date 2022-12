Kerzen zum Käse

Lichterfest in Gouda. Wenn in der Weihnachtszeit die Lichter ausgehen, wird es in der holländischen Stadt romantisch.

Plötzlich ist es so weit: Die Lichter der Stadt gehen aus. Doch von Energiekrise ist hier nicht die Rede. Und wirklich duster wird es auch nicht, erstrahlt doch die holländische Käsemetropole auf einmal im gelblich-diffusen Schein unzähliger Kerzen.

Das historische Zentrum der holländischen Stadt Gouda liefert das passende Bühnenbild für das romantische Spektakel. In majestätischer Insellage zeigt sich stolz das Rathaus aus dem 15. Jahrhundert auf dem Markt. Alle den Platz säumenden, meist historischen Gebäude sind in gebührendem Abstand errichtet worden. Das Gebäude sollte so vor Feuer geschützt werden. In der Weihnachtszeit wetteifert eine opulent geschmückte Tanne, ein Geschenk der norwegischen Partnerstadt, mit der Prunkfassade des Rathauses, beide imposante Fotomotive.

Am vorletzten Freitagabend vor Weihnachten wird jedes Jahr vor dem Rathaus der Stadt in den westlichen Niederlanden in der Provinz Südholland die Veranstaltung "Gouda bij Kaarslicht" - Gouda bei Kerzenlicht - eröffnet, die seit Jahrzehnten und jedes Jahr aufs Neue die Menschen erfreut. Recht feierlich geht es zu, mit Musik und Gesang, dann gibt der Bürgermeister von der Freitreppe aus ein Zeichen. Der Marktplatz wird um Punkt sieben Uhr abends erst dunkel, dann plötzlich kerzenhell. In allen Fenstern des Rathauses, in den Häusern, den Auslagen der Geschäfte und sogar in den vielen Laternen - überall Kerzen. Selbst an den Straßenrändern stehen große, rote Windlichter. Nicht zu vergessen die Lichter auf dem riesigen Weihnachtsbaum. An diesem Abend, im Volksmund auch "Kaarsjesavond" genannt, wird jeder Bummel durch die Altstadt zu einer besonders stimmungsvollen Zeitreise.

Kerzen und Gouda? War da nicht etwas mit Käse? Ja, meint Stadtführerin Evalien de Haan, schon richtig, aber: "Mitte des 19. Jahrhunderts wurde in Gouda eine Stearinkerzenfabrik gegründet, eine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte." Zum 100. Firmenjubiläum 1958 habe die Fabrik der Stadt Gouda 2000 dieser typischerweise besonders lange brennenden Kerzen geschenkt. Die Fenster des Rathauses sollten damit illuminiert werden. "Das war zur Unterstützung des damals noch neuen Kerzenfests gedacht. In den Jahren danach folgten dann immer mehr Bewohner und Bewohnerinnen diesem Beispiel."

Wer auf seinem Weg vom Markt zur St.-Jans-Kirche in die Schaufenster schaut, wird auch ein Geschäft eines Kerzenziehers entdecken. Handwerk hat hier seit Jahrhunderten ein Zuhause. "Einige kleine Manufakturen halten diese Tradition noch aufrecht", sagt de Haan und schmunzelt. "Drehen Sie sich doch mal um." Auf der anderen Straßenseite verkauft ein Tabakpfeifenproduzent seine heute seltene, tönerne Ware. "Auch das war mal ein bedeutendes Handwerk bei uns - mit über 7000 Arbeitsplätzen Mitte des 18. Jahrhunderts."

Die St.-Jans-Kirche lässt sich zum Kerzenfest etwas Besonderes einfallen. Die mit 123 Metern längste Kirche in den Niederlanden öffnet ihre Pforten für einen Winterbasar. Dafür wird in dem fünfschiffigen Inneren einiges geboten, von Handwerkskunst bis zur Weinprobe, unterbrochen von musikalischen Darbietungen, auch an der großen Orgel.

Eine Lichtinszenierung lässt die biblischen Legenden und Szenen aus der Geschichte des Landes auf den berühmten 72 Buntglasfenstern, die größtenteils aus dem 16. Jahrhundert stammen, lebendig werden. Den Bildersturm durch die Protestanten haben die schimmernden Kunstwerke nur dank der schützenden Hand der damaligen Stadtväter überlebt.

Mit der exponierten Lage des Rathauses kann die Kirche nicht konkurrieren. Trotz ihrer Größe ist sie in das Gassengeflecht der Altstadt eingebettet. Hier herrscht reges Treiben in der Kerzennacht. Gleich im Schatten der hohen Kirchenmauern liegt das Gouda-Museum, das in einem historischen Gäste- und auch Krankenhaus seine Schätze zeigt. Im Innenhof wird musiziert und gesungen - keine Seltenheit in der Kerzennacht, denn Gouda ist auch eine Stadt der Chöre. Im Protestantismus gab es keine Kirchenchöre, und so hat sich das Bedürfnis der Menschen zu singen in vielen privaten Gesangsgemeinschaften ausgedrückt.

Das ist bis heute so geblieben, ganz besonders zur Weihnachtszeit. Wer durch die Stadt spaziert, den begleitet die Musik. Überall Gesang und Spiel, in den Kirchen und den Museen, aber auch auf den Straßen, von Volksmusik zu Jazz und Klassik. Manche Musikanten sind in Tracht unterwegs, andere mit Blasinstrumenten, die entfernt an Alphörner erinnern. In einer Kapelle drängt man sich um eine Harfenistin, einige Meter weiter bespielt ein Saxofon-Quartett einen kleinen Platz, und an den historischen Fischverkaufsbänken werden Seemannslieder geschmettert, mit kräftiger Unterstützung durch das Publikum. Und all das im Kerzenschein.

Lichtkunst in Gotteshäusern, Musik in allen Straßen, Kerzenlicht. Doch wo bleibt der Käse? Der ist im Stadtbild kaum zu übersehen, obwohl er nicht in der Stadt, sondern im Umland hergestellt wird. In Gouda jedoch wird er gehandelt, im Sommer sogar an jedem Donnerstag auf dem Marktplatz. In den zahlreichen Käseläden wird die cremig-pikante Berühmtheit nicht wie ein Lebensmittel, sondern wie ein Souvenir feilgeboten. Dann lieber im historischen Gebäude der alten Waage am Marktplatz vorbeischauen, wo früher nicht nur Gouda-Käse gewogen wurde. Ein kleines Museum folgt seiner Spur durch die Geschichte der Stadt.

Und noch eine Besonderheit ist hier zu verkosten, eine, die sogar ein wenig besser zu Winter und Weihnachtszeit passt als der berühmte Käse in seinen unterschiedlichen Reifestufen: die Sirupwaffel. "Auch das ist traditionelles Handwerk", sagt Evalien de Haan. Das süße Backwerk aus zwei zehn Zentimeter großen, runden, aufeinander liegenden Knusperwaffeln mit einer Füllung aus Karamell wurde im 19. Jahrhundert in Gouda erfunden. Traditionell zu Kaffee, Tee oder Kakao gereicht, legen Kenner die Scheiben über die Tasse, um durch die Wärme das Karamell zu verflüssigen. "Die Kamphuisen-Manufaktur produziert die Süßigkeiten schon seit über 200 Jahren." Kostengünstig und mit viel Zucker - das war in früherer Zeit eine einfache und nahrhafte Gaumenfreude auch für arme Menschen.

Der Kerzenabend findet nur ein Mal im Jahr statt. Doch sehenswert ist das südholländische Schmuckstück mit seinen hübschen Grachten, zierlichen Brücken und den vielen kleinen Geschäften und Ateliers, das sein Stadtrecht bereits 1272 vom holländischen Grafen Florens V. erhalten hat, auch an jedem anderen Tag.



